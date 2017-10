Nici pacienţii nu au salarii ca în Occident!

Nici pacienții nu au salarii ca în Occident!

Ca plătitoare corectă a contribuției pentru sănătate, Dorina Moroianu a dorit să atragă atenția asupra unei situații căreia, oricât s-ar strădui, nu-i găsește nicio minimă circumstanță atenuantă. Iar de vină pentru ceea ce o supără atât de tare consideră că: „Este mentalitatea românului nostru. Bun, să admitem că, de exemplu, nu are statul bani să acopere nevoile spitalelor, policlinicilor etc. O fi bugetul sărac, o fi criză, poate că asigurările nu acoperă mai nimic din multele cheltuieli etc. Dar cum rămâne cu cei șapte ani de-acasă ai multor angajați? Am ajuns, în ultimul timp, cu mama, femeie bolnavă, și la Urgență, și pe secție… Un sictir și o aroganță mai mari n-am văzut în viața mea. Am vrut să reclam situația la un șef, dar au sărit cu gura la mine că am pretenții să se poarte ca în Occident, unde medicii și asistentele sunt bine plătiți, uitând că trăim în Românica! Le-am întrebat dacă au cumva informații că pacienții lor au salarii ca în Occident și s-au blocat”.Se impune o schimbareCititoarea noastră ne-a povestit că situația a degenerat din cauză că aveau prioritate la consult persoanele aduse la Urgență cu ambulanța, în detrimentaul celor transportate cu mașina de rude. A suportat cu stoicism peste o oră să se tot perinde prin fața ochilor tot felul de cazuri, fie acestea și urgente, însă atâta vreme cât și mama ei se simțea din ce în ce mai rău, la un moment dat și-a pierdut controlul: „Le-am spus că nu au niciun Dumnezeu, că o să răspundă pentru viața mamei dacă i se întâmplă ceva, că dacă așa ceva se întâmpla în Occident, erau concediate pe loc. Am urlat că fără șpagă nu fac nimic, nici nu mai știu ce le-am zis, important e că nu și-au pus mintea cu nervii mei, tot am reușit ceva!”.Convinsă că nu spune o noutate, cititoarea noastră le recomandă celor care conduc… ostilitățile la Unitatea de Primiri Urgență Constanța să acționeze în așa fel încât cei care sunt aduși de familie cu alt mijloc decât ambulanța, dar în stare gravă, să fie tratați tot în regim de urgență și nu lăsați să aștepte cu orele la o coadă al cărei început și sfârșit nu-l mai știe nimeni!