Nici nu s-au rupt bine din vechea asociaţie, că locatarii vor înapoi

SEMNALE

Nici nu s-au rupt bine din vechea asociație, că locatarii vor înapoi

După ce și-au făcut asociație de scară, locatarii vor să revină în asociația din care s-au desprins, din cauză că fericirea de a avea propria asociație (în care credeau că fiecare va putea face exact ce îl taie capul, iar facturile la întreținere se vor subția), a durat foarte puțin. Depășiți de problemele pe care le implică administrarea unei proprietăți comune, fie aceasta și de dimensiuni mai mici, locatarii acceptă o soluție de compromis, însă actualul președinte li se împotrivește. „Lucrurile nu sunt așa de simple cum ne imaginam noi. Ani de zile am avut un cui pentru președintele asociației de locatari, tot timpul l-am acuzat că nu ne conduce bine, că face și drege. L-am terorizat și nu ne-am liniștit decât după ce ne-am făcut asociație de tronson, cu o singură scară, crezând că totul o să fie perfect și o să plătim mai puțin la întreținere. Vreau să vă spun că acum e mult mai rău, iar noi trebuie să plătim mai mult pentru că suntem mai puțini la număr. Nici problemele cu scurgerile de apă rece nu s-au rezolvat, facturile sunt și mai umflate, așa că ne-am întors de unde am plecat și chiar mai rău. Ca să se rezolve problemele cu apa rece, noul președinte ne-a spus că e bine să ne facem alt branșament numai pe scara noastră. Dar ne costă de ne rupe. E un scandal la noi de nu se poate și mai mulți locatari au cerut să ne ducem din nou în asociația din care am plecat. Numai că noul președinte, orgolios din fire, ne-a spus că mortul de la groapă nu se mai întoarce. Noi vrem să știm dacă, legal, putem fi primiți înapoi de asociația din care am plecat și în ce condiții? Este obligată vechea asociație să ne reprimească? Vă mulțumesc mult, în numele tuturor locatarilor de pe scară!” (George C., 38 ani). Procedura de înființare Legea permite ca în clădirile de locuințe cu mai multe tronsoane sau scări să se constituie asociații de proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte, numai în condițiile în care nu există nicio proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor, care să nu poate fi delimitată. Dacă este cazul, asociațiile de proprietari înființate pe scări sau tronsoane de clădire își reglementează între ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexă la acordul de asociere. Cererea pentru dobândirea personalității juridice a asociației de proprietari, împreună cu statutul, acordul de asociere și procesul-verbal al adunării generale de constituire se depun și se înregistrează la organul financiar local în a cărui rază teritorială se află clădirea. Statutul și acordul de asociere se întocmesc tot în baza Legii nr. 230 din 2007. Procedura de desființare Este clar, stimate domnule George C., că actuala conducere a asociației de tronson v-a dezinformat, întrucât legislația permite atât desprinderea dintr-o asociație, cât și revenirea la asociația-mamă, lucru confirmat și de Dumitru Stelică, vicepreședintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța. Însă aceste demersuri trebuie să respecte condițiile cerute de lege. Astfel, în cazul dumnea-voastră, pentru revenirea la vechea asociație, va fi nevoie să faceți o adunare generală, să adoptați o hotârâre din care să rezulte că majoritatea locatarilor sunt de acord cu desființarea asociației de tronson. Apoi, cu procesul verbal al adunării la dosar, veți solicita instanței care a înființat asociația să anuleze hotârârea de înființare. În situația în care ați semnat propriile contracte cu RADET și RAJA (pe baza protocolului de împărțire a patrimoniului semnat cu asociația-mamă), va trebui să anulați aceste contracte și să reveniți la contractele cu asociația din care v-ați desprins. Mai mult, vicepreședintele UJAP ne-a spus că asociația din care v-ați rupt nu este obligată să vă reprimească în rândurile ei. Depinde în ce termeni v-ați despărțit, dacă ați făcut-o cu acordul președintelui asociației-mamă, pe care va trebui să-l rugați acum să vă primească înapoi. Oricum, este suficient acordul președintelui și al comitetului executiv al vechii asociației.