Veterinarul pe recepție

Nevăstuica, animal de companie?

„Am un văr în America, mare iubitor de animale și mereu pus pe poante, când l-am sunat, tocmai se ducea să cumpere o nevăstuică… să nu mai stea maică-sa singură în casă. La început am crezut că glumește, dar mi-a spus că e ceva serios. Poate la americani, că în România, n-am auzit ca nevăstuica să fie animal de companie! Din ce știu eu, asta cam face ravagii pe unde trece. Rog medicul veterinar să mă lumineze… Amalia Nichifor”.v v vCă nevăstuica este un animal de companie în vogă în America, ne-a confirmat-o și medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu. Într-adevăr, nevăstuica este foarte vioaie și neastâmpărată, gata oricând să se ascundă în locuri imposibile și să facă săpături, la propriu, prin casă. Însă, toate acestea se întâmplă numai când este lăsată singură în casă.Deși, la început, pare speriată, cu timpul se lasă dresată, învață repede comenzile și îi dispar instinctele de animal de pradă. Important este că în prezența stăpânilor, chiar dacă are toată casa la dispoziție, și acest animal neastâmpărat și jucăuș este capabil să respecte niște reguli.În ceea ce-l privește pe stăpân, la momentul cumpărării animalului să achiziționeze musai și o cușcă. De preferat ar fi să cumpere două exemplare, pentru a-și ține companie reciproc, dar și pentru a se juca. Dar cum se joacă aceste animale? Aleargă, adoră să facă tot felul de ghidușii, se urmăresc una pe alta mai ceva ca-n filmele polițiste, își vânează cozile, ce mai, știu să distreze și ele, dar să-i delecteze și pe stăpâni. Despre modul de hrănire, îngrijire etc., vom scrie într-o altă ediție a ziarului nostru.