SEMNALE

„Nevastă-mea e cuplată cu altul, iar eu sunt tată pentru plodul lor“

Bărbații care doresc să fie siguri că nu cresc copiii altora pot face testul de paternitate, oarecum la modă în zilele noastre. Este bine să se știe că, raportat la salariul mediu, testul ADN este destul de scump pentru români. Sub nicio formă însă el nu este subvenționat de la bugetul de stat. „M-am despărțit de nevasta mea acum trei ani, dar n-am băgat divorțul imediat. Eu tot am sperat să se întoarcă la mine, după aia am plecat în Spania și am lăsat-o baltă cu divorțul. Nu mi-a spus că ar fi gravidă nici în momentul despărțirii, nici după, și nici că are pe altcineva. O ținea una și bună că nu suntem făcuți unul pentru altul, iar pe tipul cu care mă înșela îl ținea bine ascuns. Culmea, cât am fost împreună, m-am tot rugat de ea să-mi facă un copil, dar degeaba, tot spunea că e prea tânără, că nu e pregătită, că a fi mamă e complicat pentru ea, dar mi-a promis că o să mă facă, totuși, tată, într-o zi. Ea s-a ținut de cuvânt, m-a făcut într-adevăr… tată, dar numai pe hârtie, adică în certificatul de naștere al unui copil care nu e al meu, ci al individului care ne-a despărțit. Copilul s-a născut la zece luni și câteva zile după ce ne-am separat noi, toată lumea știe, am martori serioși. Ea nu m-a anunțat în niciun fel că ar fi al meu și nici vreo bârfă pe chestia asta n-am auzit. N-a pomenit de el nimic nici când m-am dus să iau restul de lucruri din casă”. Bărbatul a aflat că ar fi tatăl unui copil abia după ce a demarat acțiunea de divorț. Că nu e vorba despre o glumă proastă o dovedește chiar certificatul de naștere al copilului, unde el apare consemnat ca tată al micuțului. A făcut calcule peste calcule, dar nu a descoperit niciun indiciu care să confirme ipoteza că el e tatăl biologic al copilului. Mai mult, ne-a mărturisit că iubește atât de mult copiii încât ar fi în stare să-l recunoască, dar numai cu condiția ca el să fie tatăl. Își dorește să afle adevărul, însă nu știe dacă după atâta timp mai poate să facă un test de paternitate. Totuși, nu înțelege cum a fost posibil ca el să apară ca tată într-un act atât de important cum este certificatul de naștere: „Am înțeles că după divorț va trebui să-i plătesc eu pensie alimentară copilului, e deja prea mult. Adică, sunt luat de fraier, nevastă-mea e cuplată cu altul, iar eu sunt tată pentru plodul lor în acte! E așa de complicat, dureros și scump testul de paternitate, cum tot mă amenință fosta? Statul poate compensa o parte din sumă așa cum se face cu alte analize?” Realizând că este ținta bătăii de joc a fostei sale soții și a partenerului ei, bărbatul are nevoie… „de puțină lumină în acest caz nebulos pentru mine. Vă mulțumesc și sper că informațiile de la dumneavoastră îmi vor lumina calea” – S. Licean, 39 ani. v v v Indiscutabil, pentru orice persoană care pune la îndoială fidelitatea partenerei care i-a dăruit un copil, specialiștii susțin că testul de paternitate (ADN) este cea mai precisă metodă prin care se determină gradul de rudenie. Concret, testul de paternitate presupune examinarea ADN-ului copilului pentru a-i identifica tatăl. Mai mult, este nevoie ca toți cei care participă la test (neapărat se vor recolta probe biologice de la mamă, tată sau presupusul tată și copil), să fie informați și să-și dea consimțământul pentru a fi testați. Stimate domnule Licean, contrar celor spuse de fosta dumneavoastră soție, testul de paternitate este extrem de simplu de realizat, nedureros și, practic, constă în recoltarea de probe sanguine și examinarea grupelor de sânge ale părinților și copilului. Interesant este că tehnica mai nouă, în loc de probe de sânge, poate face testul ADN și pe celule recoltate din partea interioară a obrazului. Referitor la cea de-a doua dilemă, consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că potrivit legii, copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei. Copilul născut după desfacerea, declararea nulității sau anularea căsătoriei, are ca tată pe fostul soț al mamei dacă a fost conceput în timpul căsătoriei și nașterea a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie. Având în vedere că erați căsătorit în momentul în care s-a născut acel copil, era normal ca dumneavoastră să fiți înregistrat în certificatul de naștere ca tată al micuțului. Așadar, adevărul îl puteți afla numai cu ajutorul testului ADN, restul discuțiilor cu fosta dumneavoastră soție neavând nicio relevanță în fața unui examen indubitabil cum este testul de paternitate.