Neplata în perioada de probă, legală?

„Sunt angajat în probe, la început mi s-a spus că voi primi salariul la data chenzinei pentru toți salariații, apoi că voi fi plătit după trei luni de probă. Culmea e că sunt mulțumiți de mine!” - ni s-a plâns un cititor, care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul pentru evitarea problemelor. În plus, ar dori să mai știe dacă este legal ca pentru același post să fie angajate în probe trei persoane?v v vDacă angajatorul are tendința să facă totul pentru a-și convinge angajatul aflat în probe că își va primi salariul abia după epuizarea acestei perioade, persoana în cauză nu trebuie să fie de acord, sub niciun argument cu această propunere, întrucât este în afara legii. Potrivit specialistei în probleme de muncă, Mihaela Crivea, Codul Muncii arată clar și fără niciun dubiu că salariatul beneficiază, în perioada de probă, nu numai de drepturile prevăzute în contractul individual de muncă, ci și de toate celelalte drep-turi prevăzute pentru salariați în regulamentul intern al angajatorului și în contractele colective de mun-că aplicabile. Așadar, legea obligă ca în perioada de probă, salariatul să primească salariul de bază așa cum a fost consemnat în contractul individual de muncă pe care l-a semnat, împreună cu celelalte bo-nusuri, prime, adaosuri, indemni-zații, datorate de angajator conform angajamentelor din contract.Mai mulți candidați pentru același post, exclus!Dacă totuși angajatorul a luat decizia de a testa, în paralel, mai multe persoane pentru același post, urmând ca apoi doar unul să fie păstrat, și această practică este în afara legii. Pe de altă parte, angajatorul are dreptul să testeze mai multe persoane pentru același post, însă doar pe rând.