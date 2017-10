NEPĂSARE. Cum rezolvă primăria doleanţele cetăţenilor. Te-ai lovit de ignoranţa lor?

6

Primarie fara primar

Cand dl.Mazare era in opozitie se plangea ca nu are fonduri pentru subventionarea incalzirii pentru TOTI locuitorii Constantei. Dl Boc primar la Cluj asigura aceasta subventie TUTUROR locuitorilor Clujului si cand a fost la putere si acum cand este in opozitie adica costul gigacaloriei in Cluj este de 164 lei LA JUMATATE CA IN CONSTANTA ! Situatia nu este singulara acelasi preturi fiind asigurate si de Oprescu in Bucuresti si in multe alte orase. Unde sunt banii d-le Mazare???!!! Cu un primar si un viceprimar care se prezinta la "munca" la ora 11 si pleaca la ora 14,00 fiecare face ce vrea in primarie. Oare ne apara interesele consilierii municipali ? NU , pentru ca majoritatea sunt oameni avuti cu centrale proprii de apartament-vila si care SUNT "RACORDATI" TOTI cu afaceri la bugetul primariei.Trai nineaca ! Mi s-a povestit ca in consiliul municipal se voteaza ca in parlament adica la semn (ghici al cui semn ?) toti DA sau toti NU !!! Tampitzi sa fie sa miste vre-unul in front atunci cand banii nostri se duc pe SAMBA SI ALTE NAZBATII. Sunt convins ca nici unul nu stie ca iarna trecuta s-au platit lunar cate 1000 lei incalzirea unui apartament de 50 m2. Nici nu au nevoie sa stie.Prostii i-au ales !Avem cele mai mari preturi din tara la M3 de apa rece,la gunoi in piete(unde nu vand decat rromii "producatori" dar cui sa-i pese ? Fiecare isi ia spertzul si merge pe burta ...Poate sa mai vina mama revolutiei ca mafia din primarie nu o sparge nimeni asa de bine inradacinata. Pe gasti !