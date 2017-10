Nemulţumiţi că i-a înţărcat statul

Nemulțumiți că i-a înțărcat statul

Celor care au carnet de revoluționar, cu excepția eroilor-martiri, potrivit Legii 410/2011, în anul 2012 nu li se va mai acorda indemnizația lunară de 2.224 lei. Măsura a stârnit un val de proteste.Oamenii ale căror venituri au fost serios afectate de recesiune cred că supărarea extremă a unei categorii de revoluționari față de tăierea indemnizațiilor pe anul 2012 este în contradicție cu sta-tutul moral pe care ar trebui să-l aibă orice patriot de onoare, când țara lui e la greu. Pe de altă parte, ei acuză statul că „le-a umflat buzunarele la grămadă, ca prostu’, ignorând semnalele societății față de clonarea pe bandă rulantă a certificatelor de revoluționar”.Fără a întina memoria celor care și-au jertfit viața pentru căderea comunismului sau a azvârli cu noroi în cei care, la Revoluție, s-au făcut scut în calea gloanțelor, mai mulți cititori sunt de părere că valul de proteste „a tot felul de asociații de revoluționari” este „o sfidare” la adresa românilor care au suportat și suportă în continuare efectele măsurilor de austeritate: „Se știe foarte bine că Guvernul ne-a băgat adânc mâna în buzunare de când cu criza asta la foarte mulți români. Și noi ne-am supărat, dar n-am plâns în hohote după privilegii și indemnizații grase. Din niște salarii modeste să mai și tai nu-i de colo, însă mergem mai departe. Ne mai uităm și prin curțile altor țări și sincer, mie, unul, mi se face părul măciucă!” (Laurențiu Nistor).E greșeala statului!Despre darurile de la stat, acordate prin legi peste legi, precum scutiri de impozit, terenuri de tot felul, intra și extravilan, rentă viageră, indemnizație lunară etc. etc., multe îndreptate și către revoluționarii al căror număr creștea, de la an la an, mai ceva ca Făt Frumos, a curs multă cerneală în mass-media românească. Cu toate astea, nimeni nu a îndrăznit să se atingă de privi-legiile lor până acum. O imensă greșală, consideră Marian Filea, care arată cu degetul spre politi-cienii care au evitat să separe granițele dintre vitejii adevărați din Decembrie Ž89 și „revoluționarii șarlatani, care și-au cumpărat certificate ca să se căpătuiască pe spinarea statului, uitând că statul suntem toți cetățenii acestei țări, care am cotizat din greu ca să le umplem lor pungile hrăpărețe. Lăsați să-și facă mendrele ani și ani de zile, organizați în «n»șpe organizații și asociații, au ajuns o forță, manipulată de politicieni în funcție de interese. E clar că dacă ai tupeu să profiți de sacrificiul unor oameni, ai tupeu să și urli ca disperatul în Piața Universității. După mine, toate guvernele au greșit că nu i-au înțărcat la timp! E nevoie de o suspendare pe durată, nu doar pe un an”.Ca la piață…Nicolae Panait a împietrit când, cu ceva timp în urmă, a văzut, la o emisiune ProTV, cum se negociau certificatele de revoluționar. Mai ceva ca la piață: „Mai marii țării știau prea bine chestiile astea, dar statul a continuat să-i plătească pe toți, la grămadă, cinstiți și lacomi, ade-vărați și pseudo-revoluționari. Impostori are orice țară, impostori are și România, nu asta e pro-blema. Dacă s-ar fi tranșat din start situația revoluționarilor, azi n-ar mai fi protestat nimeni. Îl felicit pe domnul Caramitru pentru ideea de a fonda Organizația Revoluționarilor fără Privilegii. Degeaba a sperat la demisiile nerușinaților… E bine că măcar acum statul a prins puțin curaj. Din păcate, suferă și cei care chiar merită să fie răsplătiți pentru ce au făcut la revoluție! Ceea ce nu e drept!”.„Se au ca dușmanii!“Orice discuție cu privire la Revoluție îi redeschide Laurei Mirea o rană sufletească: „Mi-a murit un frate, era student, a fost groaznic. Nimeni din familia mea n-a cerut nimic. M-au scârbit mereu neînțelegerile dintre așa-zișii revoluționari. Au făcut asociații peste asociații, se au ca dușmanii. Păcat că revoluționarii adevărați au stat deoparte. Să se termine odată cu datul pomenilor cui nu trebuie!”.