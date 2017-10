„Ne sare covorul de pe podea, de la muzica lor!“

Președinta unei asociații de proprietari ni s-a plâns că din cauza activității desfășurate în sala de fitness deschisă la etajul întâi al blocului, locatarii nu mai au liniște.În replică, reprezentantul sălii de gimastică susține că toate controalele au demonstrat că zgomotul produs este în parametri normali.Nenumărate au fost cazurile în care oamenii s-au plâns redacției noastre, fie de zgomotul, fie de disconfortul de altă natură cauzate de funcționarea unor activități la parterul unor blocuri. De exemplu, când a fost vorba despre unități de frizerie – coafură (se reclama înfundarea conductelor de canalizare, din cauza părului, neachitarea contribuțiilor la întreținere, lipsa acordului asociației ș.a.), când erau vizate spălătoriile chimice (era incriminat zgomotul asurzitor produs mai ales în momentul stoarcerii). Iar în blocurile cu cabinete medicale, locatarii imputau că, din cauza fluctuației mari de oameni, nu se menținea curățenia pe scară. Și lista ar putea continua. Însă, de departe, cele mai vehemente reclamații vizau unitățile de alimentație publică deschise la parter, în toate aceste cazuri, muzica dată prea tare sau alte zgomote produse de instalațiile din dotare fiind mărul discordiei între locatari și reprezentanții acelor firme. De data aceasta, sesizarea adresată redacției noastre vizează zgomotul produs de muzica pe fondul căreia se desfășoară antrenamentele într-o sală de fitness.În anul 2011, la etajul întâi al blocului L26, cu 11 nivele, din strada I. L. Caragiale nr. 1A, s-a deschis o sală de fitness, care funcționează și în prezent. Președinta asociației de proprietari, Codruța Glodeanu, susține că în toată această perioadă, locatarii din vecinătate suportă, cu stoicism, muzica dată la maximum, pe suportul căreia se desfășoară exercițiile respective: „Noi nu avem nimic cu afacerea lor, n-au decât să danseze și să fie fericiți, dar nu pe sănătatea noastră. Tot ce ne deranjează este că dau muzica la maximum. Ne sare covorul de pe podea, de la muzica lor! Am fost mai mulți din comitet și l-am rugat pe șeful lor, domnul Cristea, să dea muzica mai încet, dar nu se ține cont de asta. Este spațiul foarte mare, vă dați seama cum se aude! Au zis că ei respectă programul, dar nu se întâmplă asta. Nu știu dacă au autorizație, pentru că nu vor să arate niciun act reprezentanților asociației. Am sesizat Secția 3 Poliție, au trimis o adresă la Direcția de Sănătate Publică, de unde am primit răspuns că, pentru a se calcula nivelul de zgomot, decibelii, trebuie să plătim noi, locatarii. Pentru că spațiul e foarte mare, costă scump și nu ne permitem această cheltuială, dar până la urmă, o să facem și asta. Îi rugăm și pe această cale să aibă puțină înțelegere față de vârsta noastră și să dea muzica mai încet. Să-și imagineze că în locul nostru ar fi părinții dumnealor!”.În replică, reprezentantul firmei, M. Cristea, susține că activitatea în sala de gimnastică se desfășoară cu respectarea legii, unitatea deținând toate autorizațiile de funcționare necesare. Referitor la program, acesta este foarte scurt, de trei ore pe zi, și se respectă. În plus, dintotdeauna a fost afișat la vedere. Cât privește locul unde se desfășoară activitatea, este vorba despre un „spațiu comercial“, nu un apartament obișnuit de bloc, fiind situat la etajul întâi al imobilului cu 10 etaje. Iar pentru ca vecinii să nu fie deranjați, încăperea a fost sonorizată, dinainte de a fi deschisă, numai cu materiale profesionale: „Am fost controlați de atâtea ori la reclamațiile asociației, dar s-a constatat că sunetele produse sunt în parametri normali și nu este nimic în neregulă. Ne facem meseria cu plăcere, timp de trei ore pe zi, facem activități nobile, facem sport, facem artă, nu omorâm oameni pe stradă. Chiar nu înțelegem de unde atâta înverșunare! S-a mers până acolo încât președintele și administratorul au intrat în sală și au întrerupt cursul! Vă imaginați ce pârghii legale aveam la dispoziție pentru fapta asta, însă ne-am văzut de treabă, n-am dat curs scandalului. Din păcate, am încercat să discutăm cu această doamnă de mai multe ori, însă nu a vrut să stăm de vorbă. Mă opresc aici, deși ar mai fi multe de spus!”.