„Ne cred pe toţi doctori?“

„Ne cred pe toți doctori?“

Există suspiciunea că recenta schimbare a formularelor pentru rețetele medicale ar fi doar un pretext pentru ca „Cineva să câștige din această afacere” - (Victoria Bardu, din Constanța) De la 1 iunie 2008 s-au schimbat formularele pentru rețetele gratuite și compensate, pe baza cărora asigurații pot lua medicamente din farmacii. Pe noile formulare, medicul are obligația să scrie dacă pacientul este de acord să i se înlocuiască medicamentele cu altele care au aceeași substanță activă, lucru nepermis de vechile formulare. De asemenea, în noile rețete sunt prevăzute inclusiv spații pentru numărul de identificare al cardului european de asigurări, pe baza căruia cetățenii din Uniunea Europeană pot primi medicamente în România. Din moment ce nu toți bolnavii au cunoștințe medicale, oamenii privesc cu suspiciune acest demers: “De ani de zile se tot trag sfori în sistemul sanitar, încât ne-am pierdut încrederea și atunci când s-ar putea face lucruri bune!” – Dan Manole, din Constanța. Cine suportă pagubele? „Cine i-a oprit pe cei de la minister să se gândească de la început că formularele pentru rețete trebuie să corespundă cerințelor Uniunii Europene? De ce la noi trebuie tot timpul să se schimbe câte ceva? Eu cred că special s-a lăsat loc pentru interpretări pe vechile formulare, ca să se facă altele și să câștige iarăși cine știe ce oameni de afaceri. Eu aș vrea să știu, dacă se poate, deși nu-mi pun prea mari speranțe că aș putea afla răspunsul adevărat, câte formulare au rămas pe stoc și câți bani au costat ele? Cum și astea costă destui bani, vă dați seama, la nivelul țării câte stocuri or fi, aș vrea să știu cine suportă pierderile? Fără doar și poate, tot noi, că doar nu cei răspunzători de aceste lucruri? Prostimea plătește incompetența… deștepților sus-puși, ne-am obișnuit cu asta!” – Olguța Zidaru, din Constanța. Portiță spre ilegalități „Toate ziarele, pe televiziuni, de asemenea, ni s-a atras atenția că de la 1 iunie s-au schimbat formularele pentru rețete, vezi Doamne, din prea mare grijă pentru pacient, care, minune mare, devine dintr-o dată foarte important și, mai ales, specialist în medicină și fără acordul lui nu i se poate înlocui medicamentul prescris de către farmacist. Eu nu am fost de acord să mi se schimbe medicamentul pe care l-am luat în ultima vreme și care mi-a făcut bine, iar farmacistul respectiv s-a certat cu mine ca la ușa cortului, invocând hotărârea asta cu noile rețete. Oare cât vom mai fi luați de proști? Se crede că noi, bolnavii de rând, chiar nu știm ce mafie este și cu distribuitorii de medicamente? De ce să mă oblige pe mine farmacistul să iau medicamentul pe care mi-l recomandă el, chiar dacă conține aceeași substanță, dacă eu, din informațiile mele, știu că producătorul respectiv nu este serios?” – Cristina Olaru, din Constanța. „Puteau s-o facă pe… șest!” „Mai bine se schimbau formularele fără să se facă atâta tam-tam. Păi o să înțeleagă maică-mea, care este femeie simplă, fără cunoștințe medicale, explicațiile farmacistei? Ea o să semneze de primirea altui medicament față de cel prescris în rețetă pentru că va avea încredere în cuvântul farmacistei și nu pentru că ar ști de ce face acest lucru. Logica asta stă în picioare, din punctul meu de vedere, și la oamenii cu ceva școală, care nu au cunoștințe medicale și se bazează tot pe cuvântul farmacistei. Așa că motivul acesta cu acordul pacientului mi se pare cea mai mare gogoriță posibilă! Ați putea să scrieți în ziarul dumneavoastră ce interese se ascund în spatele acestei schimbări a modificării? Că, dacă îmi aduc eu bine aminte, formularele astea s-au mai schimbat și altădată! – Minodora Scarlat, din Constanța. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate susțin că noile formulare sunt în acord cu cerințele Uniunii Europene, dar țin seama și de faptul că prescrierea medicamentelor se face, de la 1 aprilie a.c., pe baza denumirii comerciale, nu în funcție de DCI (denumire comună internațională).