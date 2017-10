"Ne-au umplut blocul de carcalaci!"

Cei care nu mai doresc să împartă apartamentul cu tot felul de vietăți pot solicita sprijinul asociației de proprietari, Direcției de Sănătate Publică sau Poliției Comunitare sau, dacă există înțelegere, pot apela direct la o firmă privată autorizată să presteze servicii de dezinsecție potrivit normelor europene.Locatarii unui bloc din aleea Mărgăritarelor ni s-au plâns că sunt sufocați de carcalaci. Potrivit acestora, dezgustătoarele insecte sunt produse „pe bandă rulantă” în apartamentul unei familii, în care oamenii susțin că este foarte multă mizerie. Mai mult, proprietara crește și animale de companie, spre disperarea vecinilor. Și ca să fie meniul complet, are și o grămadă de restanțe la plata chel-tuielilor de întreținere, de care nu-i pasă, cum de altfel nu-și asumă nici invazia insectelor, refuzând cu obstinație să deschidă ușa pentru efectuarea unei lucrări de dezinsecție în apartament: „O familie de ciudați, ne-au umplut blocul de carcalaci. Am făcut scrisoare la Direcția de Sănă-tate Publică, ne-au promis că o să vină… Problema e că proprietara nu dă voie nimănui să intre în casă, nici din partea asociației, nici a vecinilor afectați. Am reușit să vedem când am surprins ușa deschisă câtă mizerie este acolo, i-am văzut și pe nepoții pro-prietarei (vreo cinci-șase), cu care se ceartă toată ziua. Ce putem să facem în situația asta, chiar așa, trebuie să trăim sufocați de aceste groaznice insecte? Este un miros îngrozitor, au cuprins tot blocul, degeaba se face deratizare, e nevoie să se acționeze direct la sursă, altfel ne trezim vorbind. Nici asociația, nimeni nu poate să facă nimic, doar n-o să-i spargem ușa!”.O situație asemănătoare, de data asta din alt bloc, o reclamă și Natalia Fuian: „Să nu fim răi, de la subsol mai ajung în apartamente și gândaci, de aia se face deratizare. Problema e că avem trei familii în bloc care nu permit deratizare, iar gândacii se înmulțesc. Ce-i de făcut în situații din astea? Nu mai rezistăm, cum putem să le venim de hac odată, ca să nu picăm ca violatori de domiciliu? DSP-ul chiar nu se poate implica să ne deschidă ușa? Cine ne apără sănătatea și nervii?”Sprijin din partea rudelorPreședintele asociației nr. 159, Ion Balamaci, la rândul lui disperat și cuprins de repulsie față de situația cu care s-a confruntat atâta timp, ne-a spus că nenumăratele sale demersuri pentru stârpirea carcalacilor au eșuat din cauza refuzului proprietarei de a colabora. Or, din spatele unei uși închise, astfel de lucruri nu-și pot găsi o soluție: „Chiar dacă locatarii vedeau că nu am ce să fac, că această proprietară nu deschidea ușa la nimeni, până la urmă am avut noroc cu fiica ei, o femeie înțelegătoare, care, și dânsa, greu și-a convins mama să permită deratizarea. Avem probleme mari cu această femeie, are datorie de milioane și la întreținere, ne-a disperat! Oamenii se tem ca lucrurile să n-o ia de la capăt…”.Cum scăpați de supărareÎn legătură cu competențele Direcției de Sănătate Publică în astfel de situații, Chirața Verioti ne-a spus din start că niciun reprezentant al acestei instituții nu are competența să dea buzna în apartamentele vizate. Practic, dacă un proprietar nu vrea să deschidă și nu este sub nicio formă dispus să se facă dezinsecția, atunci asociația trebuie să facă o sesizare comună semnată de toți locatarii afectați, pe care s-o adreseze Direcției de Sănătate Publică. Urmare acestei reclamații, se va deplasa la fața locului o echipă de la Inspecția Sanitară de Stat, pentru a verifica și a face constatarea. Atenție, însă, niciun reprezentat al DSP nu poate intra singur în spațiul respectiv, ci doar în prezența președintelui asociației, a unui reprezentant al locatarilor, dar și al Poliției Comunitare. Apoi, asociația poate să aleagă o firmă autorizată pentru efectuarea unor lucrări de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, conform normelor europene, cu substanțe ecologice, lucrări ce vor fi suportate financiar de către asociație.