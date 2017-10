„Ne-au trântit munţi de alge sub nas!“

„Ne-au trântit munți de alge sub nas!“

Mai mulți cititori care locuiesc în zona din spatele Universității „Ovidius” ne-au semnalat, ieri, pe la orele prânzului, extrem de iritați, că în seara de 11 august a.c.: „Au venit niște indivizi cu o fadromă și au descărcat o grămadă de alge în fața blocului BM1, din strada Oleg Danovschi. Nu știm cine a strâns atâtea alge, cert este că s-au făcut două grămezi de peste doi metri înălțime chiar sub nasul nostru. Pute îngrozitor, nu se poate respira!” – ni s-a plâns Petrică Coman. Bărbatul susține că a văzut multe la viața lui, însă așa ceva nu-și imagina că este posibil. Având în vedere că efectele caniculei asupra algelor sunt devastatoare pentru cei din zonă, oamenii cer ca locul să fie curățat de urgență.Amenzi usturătoareO altă cititoare este convinsă că identificarea celor care… le-au trântit munții de alge sub nas, apoi au dispărut, este o chestiune simplă: „Date fiind urmările unui asemenea gest de crasă lipsă de respect și nesimțire, autorii ar trebui amendați usturător, apoi prezentați la televizor și în presă, ca să știm și noi cu ce fel de oameni împărțim acest oraș, mai poluat ca niciodată!”.Cu masca pe figură!Despre imaginile… de vis și miresmele de neuitat a dorit să atragă atenția și Iulia. Tânăra a venit la mare și locuiește la niște rude, în blocul BM1. A avut ocazia, în ultimii ani, să vadă o apă a mării extrem de verde și greu mirositoare, din cauza algelor aduse de valuri la mal, dar niciodată nu a zărit grămezi de alge abandonate prin oraș: „Ne-am pus mască pe figuri, sunt niște miresme… pe căldura asta… Am venit la mare să ne împrospătăm cu aerosoli, și când colo, aerul pute! Sperăm ca măcar după ce scrieți în ziar să se curețe locul, iar cei vinovați să fie amendați!”.