„Ne-am congelat!“

Ştire online publicată Joi, 04 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În cartierul „Orașul Nou”, din Medgidia, cei care locuiesc în blocurile VS 11, VS 6 și VS7 s-au congelat în propriile apartamente. Să nu vă imaginați că se află în situația asta din cauza vreunei avarii! Ei tremură în case de când a dat frigul pentru că n-au primit nici un strop de căldură până acum și impută primăriei că s-a ajuns aici din cauza trenării lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare, demarată la 1 septembrie a.c. „Constructorul“ care a câștigat licitația pentru lucrările de modernizare a rețelelor de alimentare cu energie termică a orașului nu s-a concentrat suficient pe subiect, n-a avut specialiști ca lumea, ba s-au schimbat pe parcursul lucrării și unele soluții tehnice - sunt câteva dintre motivele care au dus la nefinalizarea la termen a lucrărilor, invocate de primarul orașului. „Suntem disperați și ne-am gândit că numai dumneavoastră ne puteți ajuta să ieșim din marele necaz pe care îl avem, pentru că cei de la primărie ridică din umeri atunci când îi întrebăm de ce ne-au lăsat fără căldură până acum, deși iarna a venit peste noi și au fost în multe nopți și temperaturi negative. Ne-am congelat! Imaginați-vă ce înseamnă să stai într-un apartament cu caloriferele sloi, să-ți înghețe de frig părinții bătrâni și bolnavi sau copiii! Nu știu ce au păzit toată vara cei de la primărie de i-a apucat hărnicia să schimbe țevile după ce a dat frigul! Pur și simplu simțim că toți și-au luat mâna de pe noi și ne lasă în voia sorții. Dacă tot v-am deranjat, vrem să mai știți că nu numai căldura ne face necazuri, pentru că și apa rece ne-o opresc când vor ei. Bătaie de joc!” - S. Petre, reprezentantul locatarilor nemulțumiți de situația în care se află. Primarul promite ajutor financiar Marian Iordache, primarul orașului Medgidia, ne-a explicat că, deși lucrările ar fi trebuit să se termine la 15 noiembrie a.c., oamenii din această zonă a orașului nu au nici acum căldură din mai multe motive. Pe de o parte, firma care a câștigat licitația pentru lucrarea de reabilitare a rețelei de termoficare s-a trezit, la un moment dat, depășită de situație, iar pe de altă parte, lucrările s-au blocat pentru că subsolurile blocurilor erau inundate, pline de dejecții, semn că nici asociațiile de locatari nu și-au făcut deloc treaba. „O mare problemă este, fără discuție, starea insalubră a subsolurilor acestor blocuri, ceea ce nu este responsabilitatea primăriei, ci a locatarilor. Or, o lucrare atât de amplă, în care s-au înlocuit rețelele care leagă centrala termică de fiecare bloc în parte, în care s-au montat contori, s-au făcut branșamente individuale la fiecare scară, practic, s-au înlocuit toate conductele vechi, nu se poate face dacă accesul în subsol nu este posibil. În aceste condiții, se fac toate eforturile pentru evacuarea apei și remedierea defecțiunilor din subsolurile cu probleme. Vom încerca, la nivelul primăriei, să le dăm un ajutor financiar, astfel încât să se termine totul cât mai repede posibil, iar oamenii să aibă căldură. Referitor la firma care face aceste lucrări, ea a fost aleasă pentru că a acceptat prețul cel mai mic, însă, din păcate, ne-a făcut și ea destule probleme”. Vom reveni.