Naşul de cununie e obligat să boteze copiii finilor?

Nașul de cununie e obligat să boteze copiii finilor?

Ştire online publicată Joi, 27 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Mă aflu într-o situație delicată față de finii mei și aș vrea să știu dacă eu, ca naș de cununie, am obligația religioasă ca să le botez și copiii pe care-i vor avea? Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns și scuze că nu pot să-mi dau numele!”.v v vPruncii vin în această lume cu-rați și, pentru a le păstra neprihănirea, Biserica a rânduit slujbe specifice atât pentru prunc, cât și pentru mamă, printre care se numără și botezul - ne-a explicat preotul paroh Vasile Vasile, de la Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din Năvodari. Așadar, nu este obligatoriu ca persoana care ne botează copilul să fie nașul nostru de cununie, dar nici nașul de cununie nu are obligația, conform tradiției creștine, să ne boteze copiii: „Există în viața oame-nilor momente speciale prin sem-nificația lor, printre care se numără și nașterea noastră trupească, adică momentul când am văzut lumina zilei. Momente sublime trăim când vin pe lume proprii noștri copii și simțim că Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat prin ei. Dar referitor la obligațiile nașului de cununie în asemenea împrejurări, așa stau lucrurile potrivit tradiției noastre creștine”.