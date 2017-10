„Na! Şi satură-te de bilete, că tot e criză şi nu-i de haleală!“

Vox populi

„Na! Și satură-te de bilete, că tot e criză și nu-i de haleală!“

Când un client a rămas cu mâna întinsă către șoferul de maxi-taxi așteptând biletul de călătorie, acesta i-a pus în mână un pumn de bilete uzate, apoi l-a dat jos din mașină, deși era aproape de miezul nopții! Sâmbătă, 19 iunie, în jurul orei 22,00, M. Gatu (53 ani) a luat un maxi taxi pentru a ajunge la gara CFR. De obicei circulă cu autotu-rismul personal, însă cum mașina se afla în service, a preferat să ia un microbuz. La volan se afla un tânăr, căruia i-a înmânat banii pentru bilet. Șoferul a primit banii, însă nu avea niciun gând să-i dea și bilet. Deranjat de atitudinea lui, bărbatul, fără să-i reproșeze nimic conducătorului auto, a rămas cu mâna întinsă către acesta. Văzând că nu și-o retrage, tânărul șofer, care tocmai începuse o convorbire telefonică la mobil, a întrerupt brusc discuția și „s-a ambalat brusc, înroșindu-se la față ca un rac, punându-mi în mână un teanc de hârtiuțe ce mi-au făcut impresia că sunt bilete uzate și mi-a spus: «Na! Și satură-te de bilete, că tot e criză și nu-i de haleală!». Apoi, văzând că tac - nu știu ce a fost în capul lui, probabil se aștepta să fac scandal -, mi-a luat biletele înapoi, la fel de agresiv cum mi le-a dat, mi-a dat un bilet bun, probabil, iar la prima stație a coborât și el din ma-șină și mi-a spus, scurt și apăsat: «Coboară!», fără să ia în calcul vârsta mea. Luat prin surprindere, am coborât, însă nu am mai apucat să iau numărul mașinii. Eram foarte grăbit, așa că am luat un taxi în continuare. I-am povestit șoferului de taxi ce am pățit, dar nu a părut prea mirat. A recunoscut că are și el destui colegi care nu prea știu sau nu vor să se poarte corect cu clienții, dar că lui îi place să fie toți clienții mulțumiți, chiar dacă unii au chef de scandal și refuză să-i plătească cursa, pe motiv că e criză și nu lasă din tarif, sau că are el ceasul reglat nu știu cum. Indiferent de situație, însă, mi-a spus că nu i se pare corect ca un șofer să facă show cu un client, fie el și mai recalcitrant!”. Precedente există cu duiumul A doua zi a povestit colegilor de serviciu neplăcutul episod nocturn, iar aceștia l-au felicitat că a scăpat, totuși, ieftin, având în vedere tot felul de precedente, unele de-a dreptul periculoase, în care au fost angajați șoferi și călători. Tot de la colegii lui, cititorul nostru a aflat că sunt mulți șoferi de maxi-taxi care nu prea eliberează bilete de călătorie, deși încasează contravaloarea cursei, dar și că astfel de practici sunt încurajate chiar de către călători, care au cea mai mare vină în perpetuarea fenomenului: „Nici eu nu aș fi ajuns la ziar pentru chestia asta, vă spun sincer, că mă gândesc că rău faci ușor la oameni! Însă văd că din cauza crizei se taie pensii și salarii și m-am gândit că trebuie să ne învățăm și noi odată să fim corecți și să ne respectăm. Atâta timp cât nu suntem duși pe gratis la destinație, nu avem voie să-i îmbogățim pe acești oameni și să sărăcim statul. Adică, unii sunt deștepți și alții fraieri!”. M. Gatu consideră că momentul gravei crize economice care sufocă România îi obligă pe cei răspunzători de stârpirea evaziunii fiscale, în toate formele ei - mai ascunse sau mai la vedere, să efectueze non-stop controale, pentru că numai măsurile coercitive pot curma apetitul unora pentru ilegalități. „Am auzit că șoferii se anunță între ei dacă sunt controale, însă dacă o să fie mai mulți controlori, și tactica asta o să pice! Eu și colegii mei am dat numai un exemplu, dar se știe foarte bine pe unde se fac bani negri de la public” – ne-a mai spus bărbatul, care, cu toate că și-a luat mașina din service, și-a propus să mai călătorească cu microbuzul prin oraș, dotat și cu pix și carnețel, astfel încât, dacă va mai avea ocazia să nu primească bilet contra sumei plătite, să meargă direct la poliție, dar înarmat cu dovezi. Vi s-a întâmplat vreodată să nu primiți bilet de călătorie în schimbul banilor dați șoferului, indiferent de mijlocul de transport folosit? Mai cunoașteți alte metode prin care, cu sprijinul tacit al publicului, înflorește evaziunea fiscală?