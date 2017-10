„N-o să plătesc pensie alimentară unui măgar de 21 de ani!“

Pensia de întreținere este datorată de părintele care nu crește copilul pe toată perioada cât acesta este minor, dar și până la împlinirea vârstei de 25 de ani, când copilul își continuă studiile. Dacă nu obține niciun fel de venit, părintele ar trebui să plătească25 la sută din salariul minim pe economie.Una dintre cele mai mari responsabilități a tatălui (uneori și a mamei), după finalizarea divorțului este modul cum va contribui la întreți-nerea copilului sau a copiilor rezultați din căsătorie. Cunoscută sub denumirea de „pensie alimentară”, această veche obligație financiară constă într-o sumă lunară sau cotă procentuală din venitul lunar al celui obligat de instanță s-o achite lună de lună copilului aflat în îngrijirea celuilalt părinte.Ideal ar fi ca părinții să convină, de comun acord, asupra cuantu-mului unei sume pentru întreținerea copilului. De cele mai multe ori, din cauza relațiilor încordate dintre foștii soți, se ajunge în instanță, care stabilește cota pensiei de întreținere. Din păcate, realitatea dovedește că și în aceste condiții, se întâmplă adesea ca astfel de obligații să fie ignorate, primii care suferă din cauza interminabilelor dispute ale părinților fiind copiii. Într-o asemenea situație se află și mama a doi copii, în vârstă de 13, respectiv 21 de ani, care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul, pentru a proteja imaginea copiilor, oricum afectați de faptul că propriul tată s-a înstrăinat de ei: „Chiar copiii m-au încurajat să divorțez, era tot timpul scandal la noi în casă, tatăl lor le avea cu băutura. După divorț nu i-a mai păsat de copii, însă pensia alimentară a plătit-o până când băiatul cel mare a făcut majoratul, după care i-a transmis că de-acum poate să muncească să se întrețină singur, cum a muncit și el de la 18 ani. Problema e că băiatul urmează o facultate, are probleme cu inima și n-are voie să facă efort mare. Plus că nici lu’ ăla micu nu-i mai dă pensie, a inventat că muncește la negru, dar cine-l mai crede? Recunosc, i-am făcut scandal, ne-am certat pe scara blocului. Ca să mă pună la punct, mi-a spus verde, n-o să uit niciodată: «Doar n-o să plătesc pensie alimentară la un măgar de 21 de ani!» Ce tată e ăsta care-și jignește copilul student și bolnav de inimă? Este sau nu obligat să plătească pensie, ca să știu dacă-l dau în judecată, avocat nu-mi permit? Vă mulțumesc pentru ajutor!”.Și majorii au dreptul la pensie alimentarăÎn principiu, pensia de întreținere se plătește din veniturile corespunzătoare muncii ocazionale sau continue, dar și din alte sume cu caracter de continuitate care se plătesc în temeiul raporturilor de mun-că, ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică. Este adevărat că suma stabilită prin hotărâre judecătorească este datorată de părintele care nu crește copilul pe toată perioada cât acesta este minor. Când copilul își continuă studiile, el are acest drept și până la împlinirea vârstei de 26 de ani.Pensie minimă obligatorieDe asemenea, faptul că cel obligat prin hotărâre judecătorească să contribuie la întreținerea copilului aflat, după divorț, în îngrijirea mamei, nu muncește, asta nu-l absolvă de obligația de întreținere, care se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învățătură și pregătire profesională. În această situație trebuie să achite pentru ambii copii măcar o treime din salariul minim pe economie ca și pensie de întreținere lunară. Acest lucru se va putea pune însă în aplicare numai după obținerea unei hotărâri judecătorești (probând în fața instanței că tatăl copiilor are venituri, chiar dacă sunt… la negru).Munca la negru trebuie dovedităCât privește prevalarea de… munca la negru, potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă, munca fără forme legale constituie contravenție, pentru care suportă amenzi atât angajatorii (între 10.000 și 20.000 lei de persoană), cât și cei care acceptă să muncească în aceste condiții (între 500 și 1.000 lei amendă). Întrucât constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă, este nevoie de sesizarea scrisă a ITM. În plus, dacă se constată că munca la negru este o formă de manifestare a evaziunii fiscale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, se pot adăuga și alte amenzi date de ANAF. Așadar, cu astfel de lucruri nu e de joacă.