N-aveţi TIMP sau CHEF? Iată cât costă CURĂŢENIA DE PAŞTE

N-aveți TIMP sau CHEF? Iată cât costă CURĂȚENIA DE PAȘTE

An de an, Paștele vine la pachet cu tradiționala curățenie generală, coșmarul gospodinelor. Noroc cu firmele specializate, care mai ales în această perioadă lansează oferte speciale, cu discount-uri și bonusuri pe măsură. Prețurile sunt cuprinse, de regulă, între 200 și 300 lei pentru apartamente, iar la casă, tariful se stabilește după vizualizarea locuinței. Dacă familiile care dispun de resurse financiare apelează în mod frecvent, pe parcursul întregului an, la servicii profesionale de curățenie, cei cu venituri limitate și-ar dori comenzi punctuale, spălatul geamurilor de la balcoane fiind pe primul loc în această categorie.Din fericire, reprezentanții firmelor constănțene de curățenie contactați ne-au confirmat că nu au nicio problemă să primească o comandă numai pentru spălatul geamurilor, dacă asta își dorește clientul, dar că pot asigura cu aparatură de ultimă generație, pentru clienții pretențioși, toată paleta de servicii posibile care ține de curățenia și întreținerea unui apartament sau a locuințelor, a fațadelor caselor etc.Firmele constănțene de curățenie au tarife negociabile, în funcție de mărimea suprafețelor, gradul de murdărie, ritmicitatea lucrărilor etc., dispun de angajați cu aviz medical periodic și cazier verificat, sunt asigurate împotriva daunelor provocate în timpul muncii, iar pentru suprafețele mari acordă tot felul de discount-uri, unele în bani, altele în servicii de curățenie agreate de clienți.De exemplu, S.C. Master Clean din Constanța promovează un sistem mai special de discount, în sensul că se împart fluturași în oraș, iar persoanele care intră în posesia acestora beneficiază de o reducere de 10 la sută din preț. Administratorul societății, Cristian Anton, ne-a spus că, de regulă, înaintea săr-bătorilor, când numărul solicită-rilor este foarte mare, comenzile se primesc și cu două-trei săptămâni înainte, pentru a putea fi onorate în timp util.Cât privește tarifele acestei firme, pentru curățenie generală într-un apartament cu două camere se plătesc 260 lei; pentru trei camere – 280 lei, iar pentru patru camere - 300 lei. La casă, prețul se stabilește în urma unei vizionări prealabile, întrucât este posibil ca locuința să dispună de mai multe geamuri, să aibă o bucătărie mai mare etc. Clienții au posibilitatea să facă și abonamente săptămânale pentru curățenie generală, care costă între 100 și 200 lei, în funcție de spațiu, să comande numai spălarea geamurilor de la balcoane și de la camerele interioare (tarife între 80 și 150 lei, în funcție de mărimea ferestrelor), sau să-și curețe covoarele, contra a 5 lei metrul pătrat.Concurența este mare, iar inventivitatea firmelor de curățenie trebuie să fie pe măsură. De exemplu, firma SC Ideal Tima Clean, reprezentată de Tiberiu Nejloveanu, își răsplătește clienții fideli oferindu-le, ca bonus, spălatul geamurilor. Tot în categoria bonusurilor intră și curățatul fotoliilor sau al canapelelor, în funcție de cerințele clienților, iar discount-ul pentru clienții fideli este de 30 la sută.Cât privește costurile, pentru curățenie generală prin această firmă într-un apartament de două camere se cer 200 de lei. Pentru trei camere - 250 lei, iar pentru patru camere - 300 lei. La casă, tariful este influențat de spațiu și de gradul de murdărie și se stabilește după o vizualizare a locuinței. Servicii noi. Tot pentru a-și fideliza clienții, administratorul firmei a precizat că a investit în aparatură cu injecție și extracție murdărie de ultimă generație. Se pot curăța astfel, pe loc, saltele, fotolii, canapele, prețurile variind între 30 lei un fotoliu și 90 de lei o canapea cu trei locuri.De asemenea, se folosesc aparate de presiune cu abur pentru grilele de aerisire și locurile greu accesibile, aparate cu presiune de apă pentru spălarea teraselor, a fațadelor de clădiri: "Putem cristaliza și cerui marmură, granit și să împrospătăm practic orice suprafață interioară și exterioară, avem aparate de șlefuit lemnul și de tratat cu ceară, facem orice fel de curățenie, și după constructor". Doritorii pot face abo-namente săptămânale, lunare sau pe ce perioadă își doresc. Față de anul trecut, tarifele pentru curățenie au mai scăzut. Dacă, totuși, prețurile vi se par mari, puteți angaja o menajeră pentru o zi de curățenie sau câte doriți dumneavoastră, tot prin intermediul firmelor de profil.