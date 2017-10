„N-aş suporta desfierea copilului adoptat pentru nimic în lume!“

„N-aș suporta desfierea copilului adoptat pentru nimic în lume!“

Situații în care mama și-a abondonat pruncul la gunoi, prin toalete, parcuri sau gări, pentru ca apoi să se răzgândească și să ceară copilul înapoi, chiar dacă acesta a fost plasat, între timp, unei familii iubitoare, nu sunt deloc rarități în țara noastră. Speriați de o asemenea perspectivă, soții Angela și R. Ghinea, care s-au hotărât să adopte un copil, au nevoie de „garanții” că odată încuviințată adopția de către instanța judecătorească, nimeni nu le va răpi bucuria de a fi părinți. „Ne-am gândit foarte bine cu soțul și am stabilit să înfiem un copil. Dar avem o mare teamă ca nu cumva să nu ne fie luat de la piept când ne-o fi lumea mai dragă de părinții adevărați. A pățit-o o rudă de-a noastră, asistent maternal, care a fost șantajată de mama unei fetițe abia după trei ani de când au luat-o ei în grijă, când li s-a cerut acceptul pentru adopție. Până atunci, n-au dat niciun semn de viață, nu i-a interesat de niciun fel copila, iar când s-a pus problema înfierii, o voiau înapoi. Și-au dat acordul până la urmă, dar și acum cotizează cu bani la acești nenorociți de oameni, care nu știu ce să mai stoarcă de la ei! Din ce am mai discutat cu unii și cu alții, toți ne-au spus că legea e cam încurcată și că oricând pot să apară necazuri. Aș vrea să știu, dacă e posibil, ce condiții trebuie să îndeplinim noi pentru a adopta un copil, care să nu ne fie luat apoi și dacă e suficient ca numai mama, de exemplu, să-și dea acordul pentru adopție? Am auzit că și cei de la Protecția Copilului ar avea dreptul să ia copilul, dar nu știu cauzele. Vă mulțumesc foarte mult pentru informații” (Angela Ghinea). v v v Atunci când un cuplu sau o persoană care îndeplinesc condițiile legale (au capacitate deplină de exercițiu și sunt cu cel puțin 18 ani mai în vârstă decât cel pe care doresc să-l adopte) solicită adopția unui copil, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de pe raza lor de domiciliu trece la evaluarea garanțiilor morale și a condițiilor materiale ale adoptatorilor. Evaluarea are în vedere starea sănătății, personalitatea, situația economică a adopta-torilor, viața familială, condițiile de locuit, aptitudinea de educare a unui copil, dar și prezentarea motivelor pentru care se solicită adopția. Abia pe baza rezultatelor evaluării, DGASPC decide, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de evaluare, dacă adoptatorul este apt să adopte. Dacă rezultatul evaluării este favorabil, se va elibera atestatul de persoană sau familie aptă să adopte. Cei care doresc să adopte este bine să știe, din start, că atestatul eliberat de DGASP este valabil numai un an de zile, cu posibilitatea de prelungire anuală, în urma unei solicitări de reînnoire din partea adoptatorului, condiția fiind aceea de a fi respectate aceleași criterii care au stat la baza acordării sale inițiale. Adopția în sine este încuviințată de către instanța judecătorească, însă numai după ce copilul a fost încredințat pentru 90 de zile familiei care dorește să-l adopte, astfel încât instanța să poată aprecia, rațional, asupra relațiilor de familie care s-ar stabili dacă adopția ar fi încuviințată. Chiar și după încuviințarea adopției de către instanță, DGASP este obligată să urmărească și să întocmească rapoarte trimestriale cu privire la evoluția copilului și a relațiilor dintre acesta și părinții adoptivi pe o perioadă de cel puțin doi ani după încuviințarea adopției. Dacă rezultatul evaluării este nefavorabil, adoptatorul are dreptul să solicite DGASPC, atenție, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului, reevaluarea. Chiar și rezultatul nefavorabil al reevaluării poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la tribunalul de la domiciliul adoptatorului. Referitor la consimțământul părinților naturali, este nevoie de acordul ambilor, chiar dacă aceștia au fost decăzuți din drepturi. Totuși, este suficient numai acordul unui părinte în cazul în care celălalt este declarat mort sau dat dispărut. După ce consimt adopția în fața judecă-torului, părinții naturali au la dispoziție 30 de zile să se răzgândească, nici mai mult, nici mai puțin, adopția fiind un lucru extrem de serios, de care ambele părți trebuie să fie conștiente din start, existând situații când și adoptatorii au cerut desfacerea adopției.