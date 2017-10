„N-am mai văzut bărbat care să se ţigănească atâta!”

SEMNALE

„N-am mai văzut bărbat care să se țigănească atâta!”

Este declarația unui locatar care insistă să-și deschidă o firmă în apartamentul în care locuiește, în ciuda faptului că administrația blocului și locatarii nu-și dau acordul „Salut echipa de la Cuget liber și scuzați deranjul, dar am o mare, foarte mare problemă cu asociația de locatari și m-am gândit că numai dumneavoastră puteți să mă lămuriți. Administratorul nostru, un bărbat deloc bătrân, are chef să se țigănească cu toți locatarii în loc să se sfătuiască cu ei. De ce îl plătim? - a fost o întrebare după care ne-am țigănit la greu” – ne-a spus Flavius Dorin, 34 ani, din Constanța. Bărbatul încearcă încă din 2008 să deschidă o firmă care să aibă sediul social în apartamentul său („nu vreau să fac cine știe ce, vreau numai pentru corespondență!”), însă consideră că administratorul… îi pune bețe-n roate: „Nu-mi spune nici da, nici nu, doar mă duce cu vorba, poate că așteaptă ceva de la mine, știu și eu? N-am mai văzut bărbat care să se țigănească atâta!” Administratorul are cu totul altă variantă „Este adevărat că vrea să-și deschidă o firmă în apartament, dar omul ne-a făcut o grămadă de probleme! V-a povestit că are datorii mari la întreținere și apometrele defecte?” - ne-a răspuns administratorul Paul Mihu, care ne-a explicat că F. D. este un tânăr „rebel”, cu apetență spre discuții în contradictoriu și „șmecherești” cu toată lumea. De asemenea, ca proprietar al apartamentului, refuză să colaboreze cu reprezentanții asociației, apoi se plânge tuturor că nu este înțeles și că este târât în procese din cauza datoriilor acumulate la întreținere și a nerezolvării situației apometrelor. „Fostul președinte n-a mai suportat șicanele lui, era un om mai în vârstă și a plecat. Și vecinii lui sunt supărați pe el pentru că îi persiflează și nu vor să-i dea acordul să-și deschidă firma. Ne-a dat în judecată pe toți, apoi și-a retras dosarul. E greu să ai în bloc o asemenea persoană, chiar dacă sunt luni bune când dispare, cine știe, probabil muncește în altă parte, nu știm, apoi revine și ne terorizează! Pe mine mă reclamă peste tot că mă țigănesc cu toată lumea, ceea ce nu e adevărat, puteți să întrebați locatarii” – ne-a mai spus administratorul. Președintele are calitatea de reprezentant legal al asociației Mai mult, administratorul a încercat să explice tuturor locatarilor, inclusiv lui Flavius Dorin, că el este doar un angajat al asociației, calitatea de reprezentant legal având-o președintele asociației de proprietari. Referitor la motivul conflictului, Paul Mihu a precizat că acordul asociației de proprietari nu se poate da atunci când locatarul care îl solicită are restanțe la plata cheltuielilor de întreținere, dar și probleme privind contorizarea consumului de apă. A sperat că vor lămuri problemele în justiție, însă chiar reclamantul a renunțat la proces. „Oricum, dacă tot a deschis subiectul, vreau să-i spun că fără acordul vecinilor cu care are perete comun (stânga-dreapta-sus-jos), fără achitarea ultimului bănuț la întreținere și fără rezolvarea situației apometrelor, care sigur sunt defecte, nu i se poate da acordul de care are nevoie. Asta ca să fie clar. Și să nu se mai țigănească și el acum cu toată lumea, că nu intimidează pe nimeni cu presa! Cine-l împiedică să aducă el personal pe cineva să verifice apometrele în fața noastră?” – a conchis administratorul, care îi transmite colocatarului său că numai de buna lui credință depinde. calitatea relațiilor cu reprezentanții asociației, dar și cu vecinii și ceilalți locatari din imobil.