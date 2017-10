„N-am ajuns preşul lor!“

Semnale

„N-am ajuns preșul lor!“

Există persoane care și-au câștigat reputația de… pârâcioși în comunitatea din care fac parte prin eforturi susținute, iar „propagarea“ gâlcevilor și picanteriilor de tot felul îi atrage ca un magnet. Mulți o fac nu neapărat din răutate, ci din plictiseală sau curiozitate excesivă…De când locuiește la bloc, Ariela Mărdărescu (38 ani) a ajuns la concluzia că pentru unii dintre vecinii săi, „conflictele ieftine” sunt sarea și piperul vieții lor plictisitoare: „Nu vreau să fiu răutăcioasă, dar asta e realitatea, chiar vecinii care mor tot timpul de grija mea mi-au spus că timpul liber pe care-l au, fiind pensionari, le dă posibilitatea să fie la curent cu toate… ilegalitățile din bloc. Orice mișcă în bloc, orice se renovează în bloc, dacă ei nu sunt informați de proprietari, este o ilegalitate. Și dacă s-ar opri să pârască doar în bloc, nu mi-aș bate capul. Nu m-am gândit că trebuie să le dau raportul ce lucrări de renovare fac. Circul e că vecinii mei au afișat o scrisoare la avizierul asociației, prin care mă întreabă dacă am auzit de orele de liniște, fără să aibă niciun fel de discuție cu mine, cu toate că am respectat aceste ore! Văzând că sunt indiferentă la toate astea, m-au reclamat la primărie că demolez pereții fără autorizație, deși eun-am făcut așa ceva. Când m-am trezit cu doi polițiști la ușă pe motiv că deranjez liniștea în bloc m-am gândit că trebuie să fac ceva, până nu mă termină psihic oamenii ăștia!”.Nu mai suportă șicaneleFemeia recunoaște că și-a schimbat parchetul, și-a înlocuit lemnă-ria veche cu alta din termopan, a schimbat faianța, lucrări care au produs ceva zgomot, însă nu s-a gândit că pentru așa ceva are nevoie de autorizație de la primărie: „Oare și dacă schimb o lustră, oamenii ăștia vor să le arăt aprobarea de la primărie?”. Fără a promova ideea că adevăratele ilegalități trebuie tre-cute cu vederea, cititoarea noastră consideră că, mai degrabă, deasupra legii sunt persoanele care o șicanează din motive neîntemeiate: „Aș vrea să scrieți care sunt lucrările pentru care e nevoie de autorizație de la primărie. Vreau să se țină o adunare generală în bloc, să lămurim toate mizeriile astea, că n-am ajuns preșul lor!”.Lucrări care se fac fără autorizațieÎntrucât astfel de suspiciuni există și în alte blocuri, prezentăm în continuare lista lucrărilor pentru care nu este nevoie de autorizație de la primărie: l zugrăveli l schimbarea pardoselii l înlocuirea faianței l montarea ferestrelor termopan l reparații în locuință la instalațiile sanitare l reparații la acoperișuri, învelitori sau terase când nu se schimbă forma și materialele l reparații la finisajele exterioare ale clădirii de locuit.v v vÎn cazul în care considerați că au-toritățile au făcut un abuz și v-au amendat pe nedrept, puteți face contestație, în termen de 15 zile de la primirea procesului-verbal, la primarul localității ori la judecătorie.