Murăturile te ţin sănătos în timpul iernii

Murăturile te țin sănătos în timpul iernii

Ştire online publicată Vineri, 01 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În timpul iernii, organismul are tendința de a acumula energie și putem lua în greutate câteva kilograme. Acum se pot consuma cerealele pentru a furniza energie, cele mai indicate fiind grâul comun, grâul dur, orezul, fulgii de ovăz, meiul, hrișca.De asemenea, trebuie menținut constant aportul de vitamina C naturală în combinație cu alți compuși potențatori, precum flavonoidele, care se găsesc în citrice, fructele de măceș, mere, pere. Murăturile, în special varza murată tradițional (și nu legumele industriale conservate în oțet), reprezintă o sursă bună de vitamina C și bacterii probiotice pentru persoanele sănătoase, scrie clicksănătate.ro.Iarna e indicat și consumul de nuci și alune crude. Pentru menținerea funcției imune se pot consuma alimente sau suplimente alimentare bogate în seleniu-zinc, alune braziliene, fructe de mare etc. Magiunul tradițional de prune fără adaos de zahăr sau alte ingrediente este indicat în această perioadă, fiind în același timp un dulce sănătos.Iarna nu sunt recomandate brânzeturile, datorită grelei lor digestibilități și naturii lor reci.