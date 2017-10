Munca soţiilor în gospodărie, bun comun la partaj?

Munca soțiilor în gospodărie, bun comun la partaj?

Sătulă să i se tot reproșeze că toată viața a fost întreținuta soțului, că… arde gazul degeaba acasă, s-a hotărât să divorțeze, după ce ani de zile a muncit din greu pentru întreținerea și susținerea familiei. Acum soțul îi arată ușa, trimițând-o la plimbare cu mâinile goale. Din fericire, și femeile care nu au fost angajate au dreptul să participe la împărțeala bunurilor agonisite în perioada căsătoriei.„Pe motiv că soțul a avut o leafă bună, după ce s-a născut primul copil a insistat să rămân acasă. După doi ani a venit și al doilea, care a fost un bolnăvicios, un alt motiv să stau acasă. Degeaba am încercat să mă angajez după ce au mai crescut copiii, soțul mi-a interzis, s-a învățat să fac eu totul în casă și prin curte, avem și grădină măricică. De când cu criza asta nu mai câștigă nici el așa de bine și toată ziua îmi reproșează că ard gazul degeaba, că nu am adus în viața mea un ban în casă. Am ajuns la capătul puterilor, vreau să divorțez la Starea Civilă, dacă se poate, până nu ajung la nebuni, copiii văd adevărul, au peste 18 ani și sunt de partea mea. Soțul mă amenință că dacă divor-țez, o să plec cu mâinile goale, pe motiv că n-am adus un leu salariu. Casa e a lui, mașina e tot pe numele lui, mai are și opt hec-tare de pământ moștenite. După 26 de ani de căsătorie, chiar n-am niciun drept? Cineva mi-a spus că el e obligat să mă întrețină după di-vorț, neavând venituri” (D. Ioana).La Starea Civilă – acordul soțilorCât privește formula divorțului pe cale administrativă, respectiv la Starea Civilă, pentru ca aceasta să fie posibilă, Rodica Crăciun, șefa Serviciului de Stare Civilă ne-a explicat că acest tip de separare poate interveni numai dacă ambii soți sunt de acord cu divorțul și dacă nu există copii minori. Competența revine ofițerului de stare civilă de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților, care, constatând desfacerea căsă-toriei, va elibera, potrivit legii, un certificat de divorț. „Dacă apar probleme între soți, se mai întâm-plă, aceștia pot foarte bine să in-troducă cererea de divorț la in-stanța de judecată” - a completat șefa Stării Civile.Legea recunoaște munca femeiiReferitor la riscul ca după ani de căsnicie, soția care nu a fost angajată niciodată și, deci, nu a adus un salariu în casă, la un eventual divorț, să fluiere a pagubă, acesta nu există. Potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, legiuitorul s-a gândit și la acest aspect, drept urmare, la stabilirea criteriilor de apreciere a contribuției soților se vor avea în vedere, pe lângă aportul material al fiecăruia dintre soți la dobândirea și conservarea bunurilor comune, și munca femeii în gospodărie, prestată în sprijinul și susți-nerea familiei, precum și orice alte mijloace de contribuție directă sau indirectă la dobândirea bunurilor comune. Mai mult decât atât, nici sumele cheltuite de fiecare dintre soți în alte scopuri decât familia, cum ar fi cele personale, precum și cele risipite după voia fiecăruia nu se iau în considerare la stabilirea contribuției.Întreținerea fostului soțReferitor la invocarea de către cititoarea noastră a obligației ca, după divorț, soțul să-i acorde întreținere, într-adevăr, legislația dă dreptul la întreținere pentru soțul divorțat, dar numai dacă acesta se află în nevoie din cauza unei incapacități de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul acesteia. La întreținere mai are dreptul și soțul divorțat care, la un an de la desfacerea căsătoriei, pățește ceva, însă numai dacă incapacitatea respectivă este cauzată de o împrejurare legată strict de căsătorie.Cât privește cuantumul întreținerii, nu trebuie să depășească un sfert din venitul net al celui obligat la plată, iar obligația de întreținere va înceta dacă beneficiarul acesteia se recăsă-torește, cu unele excepții prevăzute de lege.