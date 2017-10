Munca în străinătate, pe durata studiilor

Doamnă Virginia Nicolae, dacă fiica dumneavoastră intenționează să studieze într-o țară din UE, potrivit reglementărilor europene, va trebui să dispună de venituri suficiente, indiferent de sursă (fa-milie sau activitate profesională). Însă, în calitate de cetățean al UE, are aceleași drepturi de muncă pe durata studiilor ca și cetățenii din țara unde va studia. Nu va avea nevoie de permis de muncă, nici dacă va lucra cu normă întreagă. În cazul țărilor care aplică restricții temporare pe piața muncii în UE, dacă unele permit să se lucreze un număr nelimitat de ore pe săptămână, altele aplică limite trimestriale sau anuale. Impozitele și securitatea socială. Orice persoană care lucrează în altă țară din UE mai mult de 6 luni pe an (183 de zile), se consideră că are domiciliul fiscal în țara respectivă. Prin urmare, și cine lucrează în timpul studenției, trebuie să plătească impozite și să achite contribuțiile la fondul de securitate socială pentru venitul obținut în țara în care urmează cursurile.