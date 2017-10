Moştenitorul refuză să îndeplinească dorinţa tatălui defunct. Ce câştigă, ce pierde…

Moștenitorul refuză să îndeplinească dorința tatălui defunct. Ce câștigă, ce pierde…

Ghinion pe linie: a semnat precontractul de vânzare-cumpărare pentru o casă, a plătit o arvună de 9.000 euro, proprietarul a murit între timp, iar moștenitorul refuză să semneze actul de vânzare-cumpărare. Cine câștigă, cine pierde?Chiar dacă într-un precontract de vânzare-cumpărare nu există o clauză prin care să se precizeze cine va prelua obligațiile proprietarului în situația unui eventual deces înainte de semnarea actului de vânzare-cumpărare, potrivit legii, obligațiile ar trebui să treacă la moștenitori. Ce se întâmplă dacă moștenitorul nu vrea să respecte voința părintelui său? Aceasta este dilema lui Andrei Vlase.„În august, am făcut un precontract de vânzare-cumpărare pentru o casă, pe un preț de 32.000 de euro. Am achitat și un avans de 9.000 de euro, urmând ca diferența s-o achit când am și restul de bani, în decembrie a.c. Problema e că proprietarul a murit subit, avea probleme mari cu plămânii, iar fiu-su, care e unic moștenitor, face fițe și nu mai vrea să vândă, zice că acum e casa lui. Termenul e în decembrie, l-am rugat să-și facă moștenirea, ca să semnăm actele. După câteva zile, ne-am întâlnit, mi-a arătat o hârtie precum că are calitate de moștenitor, dar n-a dezbătut nicio moștenire. Cine știe ce vrea să facă cu hârtia asta, să mai vândă odată casa? Când negociam cu proprietarul, omul mi s-a plâns că nu s-a înțeles niciodată cu băiatul, că l-a ignorat ca părinte, că nu l-a ajutat niciodată cu nimic, i-a mâncat zilele… Iar eu, printr-un ghinion, sunt prins la mijloc, cu treaba neterminată, iar el mă amenință să nu mă bag peste dreptul lui. «Să-l învii pe tata să-ți semneze actele, că lui i-ai dat banii! E dreptul meu și o să câștig!». Poate să câștige el casa? Sau profită că suntem cam de aceeași vârstă și trage de timp?”.Când câștigă moștenitorulDacă a apucat să semneze antecontractul de vânzare-cumpărare, persoana care s-a angajat să cumpere (promitent cumpărător, în termeni juridici), va trebui ca exact la termenul la care s-a stabilit semnarea actelor, inclusiv achitarea diferenței de bani, să se prezinte la notar, precizează avocatul Aurel Glăvan, care a ținut să atragă atenția că este esențial ca acest termen să fie respectat, mai ales în condițiile date. Iar dacă moștenitorul va spune în fața notarului că nu este de acord cu finalizarea tranzacției începute de tatăl său din cauză că el însuși nu deține o lo-cuință și va demonstra cu documente acest lucru, atunci poate avea câștig de cauză.„Însă, va trebui să demonstreze, cu documente, că nu deține o proprietate, că este pe drumuri, că tatăl lui s-a angajat să vândă casa în ciuda acestui fapt, că relațiile dintre ei nu au fost în ordine… atunci moștenitorul va rămâne cu locuința. Dacă însă moștenitorul nu se află în această situație, ar trebui să se prezinte la notar, să semneze contractul de vânzare-cumpărare și să primească diferența de sumă”. Totul, din cauză că voința titularului unui contract poate fi schimbată numai de el. Or, în cazul de față, când proprietarul nu mai este în viață, moștenitorul va trebui să-i respecte voința manifestată în timpul vieții de a dispune de bunurile sale după cum a considerat de cuviință.Succesiunea, o piedicăDacă moștenitorul refuză să finalizeze succesiunea, fără de care nu se poate semna actul de vânzare-cumpărare, notarul îi poate da celui angajat să cumpere o hârtie din care să rezulte că moștenitorul nu vrea să colaboreze. Hârtie cu care se va prezenta apoi în instanță, pentru că atâta timp cât moștenitorul nu-și va schimba atitudinea, singura soluție rămâne sesizarea instanței de judecată. „Va avea câștig de cauză, pentru că precontractul dovedește că aceea a fost voința proprietarului și trebuie respectată. Atâta vreme cât și viitorul cumpărător respectă clauzele precontractului, și moștenitorul trebuie să respecte voința tatălui său. Mai mult, instanța ar trebui să ia act și de faptul că relațiile dintre cei doi în timpul vieții au fost tensionate”.Suspiciuni nefondateCât privește actul prin care se atestă calitatea de moștenitor, pe care-l flutura fiul defunctului, avocatul arată că notarul poate elibera așa ceva. Însă, n-ar trebui să existe motive de temere că acesta ar putea vinde altuiva casa, întrucât această hârtie nu poate înlocui certificatul de moștenitor, singurul document care permite moștenitorului să semneze un contract de vânzare-cumpărare.