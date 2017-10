Moştenire legală sau testamentară?

Moștenire legală sau testamentară?

„Părinții mei s-au despărțit când eu aveam doi ani, iar tata s-a recăsătorit, însă nu a avut alți copii. În iulie 2011 a murit, iar averea i-a lăsat-o prin testament cui a vrut el, mie nu mi-a dat nimic. Mai am eu vreun drept în situația asta?” (Monica Stângă).v v vStimată doamnă Stângă, este bine să știți că moștenirea poate fi legală, dar și testamentară. Potrivit explicațiilor consilierului juridic Carmen Gigică, moștenirea este considerată legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral (averea defunctului) are loc în temeiul legii, către persoanele îndreptățite în ordinea și cotele determinate de legislație. Aceasta intervine atunci când defunctul nu a dispus prin testament de patrimoniul său.Moștenirea este testamentară în cazul și în măsura în care transmiterea masei succesorale are loc în temeiul voinței celui care lasă moștenirea manifestată prin testament.În cazul dumneavoastră, indiferent de testament și de conținutul acestuia, având în vedere faptul că în calitate de fiică legitimă a defunctului faceți parte din categoria moștenitorilor rezervatori, singura soluție este să introduceți o acțiune în instanță prin care să solicitați anularea testamentului, invocând că v-a fost încălcată rezerva succesorală. Potrivit legii, prima clasă de moștenitori este cea a descendenților, adică cea a copiilor defunctului și a urmașilor lor în linie dreaptă, indiferent dacă sunt din căsătorie sau din afara ei, inclusiv copiii adoptați cu efecte depline.