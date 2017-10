Modificarea limitei de proprietate

„Am o problemă cu vecinul din stânga, nu vrea să modifi-căm limita de proprietate și nu recunoaște că mi-a luat din teren mutând gar-dul când am fost la muncă în străinătate și am lipsit patru luni de acasă. Am auzit că s-a schimbat le-gea și m-ar interesa dacă e suficient să prezint numai documentația pentru imobilul meu, nu și pentru a lui și pe ce format se fac documentele. Vă mulțumesc. Florin Apostol”.v v vDomnule Apostol, potrivit reglementărilor în vigoare, mai exact ale Ordinului nr. 634 ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), documentația pentru înscrie-rea modificării limitei de proprietate cuprinde o serie de acte, lucrări și așa mai departe. Dincolo de celelalte documente pe care va trebui să le puneți într-un dosar – probabil le cunoașteți -, reglementările mai obligă ca documentația să fie întocmită pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică. Este, practic, o condiție esențială. Dacă însă nu reușiți să vă convingeți vecinul să reglați modificarea limitei de proprietate, consilierul juridic Carmen Gigică vă recomandă să-l acționați în instanță.Modul de prezentareÎn plus, dacă veți cădea la pace cu vecinul dumneavoastră, această documentația va trebui făcută pe suport analogic și pe suport digital, în formate standardizate care permit tipizarea.