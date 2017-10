Moare de invidie, deşi are tot ce-şi doreşte! (1)

Psihologul te ajută

Moare de invidie, deși are tot ce-și dorește! (1)

Invidia este o emoție care implică mai multe sentimente negative, iar atunci când ne scapă de sub control tinde să se manifeste sub forma lăcomiei, a urii, a antipatiei sau chiar a mâniei. Uneori, invidia este ascunsă, însă alteori este foarte evidentă și poate avea consecințe dezastruoase. „Am avut o grămadă de prieteni, iar acum nu mai am pe nimeni. Cauza care m-a adus în situația asta e că sunt ofticoasă și invidioasă pe toți. Recunosc și nu îmi explic de ce nu sunt în stare să mă bucur de nimic din ce fac alții. Pur și simplu simt că paralizez când văd că o prietenă are o haină mai OK decât a mea, iar dacă cineva are o leafă mai mare, înnebunesc de-a binelea. Practic, am cam tot ce-mi doresc, dar sunt ofticată pe oricine. Maică-mea e îngri-jorată. Nici eu nu sunt sigură că e în regulă cu mine și tot ce simt acum e o rușine imensă. Citind această rubrică m-am gândit că psihologul mi-ar putea explica de ce să mă agăț ca să-mi schimb starea și comportamentul. Vă mulțumesc!” - A. L., 32 ani. v v v Suzana Dra-goș (telefon cabinet: 0723/371487), ne-a explicat că invidia este un sentiment pe care oamenii îl trăiesc destul de des, considerat abso-lut normal, ce apare atunci când, involuntar sau nu, ne raportăm propria persoană la cei din jur și constatăm că ei au ceva ce nouă ne lipsește. Este vorba de invidie, de exemplu, când vreți să obțineți un lucru pe care îl deține o altă persoană: o casă, o mașină, o haină frumoasă etc. Râvniți câteodată la bunurile altuia, pe care le considerați mai valoroase? Sunteți mai puțin impresionat de un eveniment pozitiv întâmplat altcuiva? Ei, bine, specialista atrage atenția că invidia nu este legată neapărat de chestiuni materiale, întrucât nu rare sunt situațiile când îi invidiem pe oamenii de succes, cu priză la public, cu un anumit statut social. De ce? Întrucât ne-am fi dorit să avem și noi valoarea oamenilor care ne-au stârnit invidia. Invidia este un sentiment negativ În esență, invidia este un sentiment negativ, accentuat de anumite fapte și manifestări ale celor din jur. Potrivit psihologului Suzana Dragoș: „Toți simțim invidie. Este ca un gând spontan. Problemele apar atunci când ne scapă de sub control, căci abia atunci invidia tinde să se manifeste sub forma lăcomiei, a urii, a antipatiei sau chiar a mâniei. Uneori, invidia este ascunsă, însă alteori este foarte evidentă și poate avea consecințe dezastruoase”. De ce suntem invidioși? Invidia este cauzată de o insatisfacție în legătură cu propria persoană, atunci când perceptia despre valoarea personală este scăzută. Pentru că vă simțiți inferioară persoanei pe care o invidiați, acest lucru alimentează și sentimentul rușinii. v v v Despre efectele pe care le are invidia asupra psihicului și cum ne putem controla acest sentiment negativ, aflați din ediția următoare a ziarului nostru.