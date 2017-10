Consumatorul european se poate răzgândi

„Moare cu ei de gât, trebuie să-i anuleze asigurarea!“

Legislația europeană privind protecția consumatorului ne protejează când cumpărăm prin corespondență, pe internet sau prin alte tipuri de vânzări la distanță. Nici situațiile în care primiți bunuri pe care nu le-ați comandat și după aceea sunteți obligați să le plătiți nu sunt legale. Pentru anumite servicii financiare aveți posibilitatea să anulați comanda într-un termen de până la 14 zile. Nu este o noutate, numărul de persoane care fac cumpărături în afara granițelor și pe internet este în permanentă creștere, motiv pentru care UE vizează asigurarea protecției drepturilor dumneavoastră în calitate de consumator, indiferent de locul de unde decideți să cumpărați. Important este să dețineți informațiile necesare, astfel încât, dacă vă considerați nedreptățit, să puteți acționa în consecință. „Soțul muncește în construcții în Anglia și o cunoștință l-a ajutat să-și cumpere o poliță de asigurare de viață prin internet cu acoperire pe 20 de ani. De la societatea de asigurări i s-a spus că au cea mai ieftină ofertă, iar el i-a crezut pe cuvânt. La câteva zile după aceea, un coleg de muncă i-a spus că a luat țeapă, că el a făcut o asigurare la altă firmă, mult mai ieftină. Totul este în regulă cu ce a cumpărat el, nu a avut probleme cu societatea de asigurări. Dar acuză firma că nu i-a dat prea multe explicații. Întrebare: poate să se răzgândească și să anuleze contractul? Vă dați seama, e făcut pe 20 de ani, sunt panicată! El a auzit ceva de genul, dar nu știe cum și ce să facă. Moare cu ei de gât, trebuie să-i anuleze asigurarea! Citește și el Cugetul în Anglia, așa ține legătura cu Constanța și speră să ne ajutați cu niște informații (doar suntem țară UE), ca să nu se facă de râs acolo. Vă mulțumim din suflet!, Victor și Dalia Popa”. v v v Stimată doamnă Popa, nu este cazul să fiți atât de… panicată, întrucât aspectele prezentate de dumneavoastră sunt reglementate de legile europene privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare. Mai mult, Uniunea Europeană a creat, la nivelul țărilor membre, chiar un organism propriu care se ocupă exclusiv de problematica drepturilor consumatorilor. În România, acest organism se numește Centrul european al consumatorilor (București, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 32-34, et. 4, Tel. 021.315.71.49, fax 021.311.02.42, office@eccromania.ro, www.eccromania.ro), a cărui menire este să ofere siguranța și garanția consumatorului că primeș-te cele mai bune produse sau servicii pentru banii pe care îi plătește. Potrivit informațiilor obținute de la acest centru, în ceea ce privește consumatorul, acesta are dreptul de a se retrage din contract într-o anumită perioadă de gândire, în mod normal 14 zile. Însă, în cazul asigurărilor de viață și al pensiilor individuale, acest termen poate ajunge până la 30 de zile. Astfel, va trebui ca în acest interval de timp, soțul dumneavoastră să informeze agenția respectivă de asigurări că dorește să se retragă și i se va restitui suma plătită. Cu atât mai mult poate solicita acest lucru cu cât obligația companiei respective era să-l informeze din start că are dreptul să se retragă înainte de semnarea contractului, lucru care înțelegem că nu l-a făcut.