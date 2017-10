Mitul despre Moş Crăciun, „o minciună de rând“ cultivată copiilor?

1

pe viata

Am 31 de ani si tot mai cred in bunatatea Craciunului si de ce nu a unui spirit de Craciun poate chiar si-n Mos Craciun. Si pana una alta de ce nu, ce a mai ramas frumos, cine mai e demn de increderea mea si a copiilor mei ? Societatea nu mai e demna, politicienii nu au fost niciodata, trebuie sa gasesc ceva pozitiv in toate astea. De ce sa fie o minciuna Mosul, Iepurasul, Zana maseluta ? Nu percep existenta acestor personaje ca fiind o minciuna cum nu percep ca o minciuna nici existenta lui Isus. In ce sa-mi incurajez copii sa creada ? In Bianca Dragusanu ? In manelisti, hoti, oameni politici ? Ii las sa creasca frumos, cu sentimentul unei copilarii pline de frumos si cu speranta ca aceasta bucurie o vor transmite mai departe copiilor lor. Aceasta va fi parte mostenirea mea sufleteasca. Ca sa fie totusi tranzitia mai usoara, am sugerat si repetat in discutia cu ei ca Mosul este simbolul Craciunului, a bunatatii, a iubirii pe care unii oameni si-o poarta intre ei, dar cum el e unul si noi mai multi, apeleaza constant la adulti pentru a putea fi prezent in casele tuturor copiilor. In acest spirit am incurajat fata care e mai mare sa fie buna cu cei din jur, am facut donatii, am ajutat sarmani, a simtit ce inseamna sa imparti. Nu voi renunta niciodata la placerea de a fi parinte si de a pastra sufletele frumoase si bogate pentru copii mei. Ei vor fii parte din viitorul la care visam cu totii, fiecare lucru conteaza in formarea lor ca oameni si atunci de ce sa nu ii las sa viseze la ceva frumos ?