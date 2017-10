"Misterioasa" boală care loveşte năprasnic

"Misterioasa" boală care lovește năprasnic

Un tânăr în vârstă de 32 de ani, din Constanța, a cărui stare de sănătate a început să se deterioreze încă din anul 2009, cu toate că a fost supus multor investigații, abia în acest an a aflat că ar putea suferi de scleroză laterală amiotrofică (SLA), situația sa fiind asemănătoare cu aceea a actorului Șerban Ionescu.Faptul că în mass-media s-a scris că boala marelui actor, după trei luni de tratamente în Germania, a intrat într-un proces de ameliorare, l-a determinat pe tânărul Bogdan Tache Arhip, din Constanța, strada Brândușelor nr. 3, bloc Z2, să încerce sensibilizarea autorităților, în speranța că i se va oferi și lui această șansă, de care atârnă propria viață. În scrisoarea trimisă redacției, tânărul și-a exprimat recunoștința și față de părinți, care îl îngrijesc cât pot mai bine. Din păcate, situația lui rămâne dramatică, iar problemele de sănătate care au apărut în urmă cu trei ani, în loc să se amelioreze, se agravează pe zi ce trece. Văzând că boala progresează, a început investigațiile, fiind internat în nenumărate spitale (Spitalul Universitar CFR Constanța, Spitalul Județean Constanța, Spitalul din Întorsura Buzăului, Spitalul Colentina și Spitalul Elias București), unde săptămâni în șir s-a aflat sub supra-vegherea celor mai buni medici. Problema este că în fiecare din aceste spitale a primit câte un diagnostic diferit. Totuși, a urmat toate tra-tamenele recomandate, în speranța că starea i se va îmbunătăți, însă, din păcate, rezultatele bune se lasă așteptate.„Acordați-mi o șansă!“Încurajat că ultimele investigații efectuate în acest an trimit către diagnosticul de scleroză laterală amiotrofică, nu neapărat din rezultatul analizelor, ci mai mult din simptomele asemănătoare acestei boli, pornind și de la evoluția atipică a bolii sale, în sensul că procesul este mai lent decât în mod normal, tânărul imploră autoritățile statului român, locale sau centrale, să-i ofere șansa unui tratament în Germania: „Am urmărit cu foarte mare interes cazul actorului Șerban Ionescu, deoarece eram convins că are același diagnostic ca și al meu, m-am bucurat în momentul când Guvernul i-a acordat o sumă de bani pentru diagnosticare, deoarece creându-se un precedent, consider că voi putea beneficia și eu de aceleași drepturi. Din momentul în care am aflat că după ce s-a întors din Germania, unde a fost diagnosticat cu SLA și în urma tratamentelor efectuate acolo a început să se vadă o ameliorare a sănătății acestuia, am început să sper. Din acel moment, împreună cu toată familia am încercat prin toate mijloacele posibile să luăm legătura cu el sau o persoană din anturajul lui, dar nu am reușit. Am încercat să luăm legătura și cu redacțiile care au scris despre sănătatea actorului după revenirea din Germania, am trimis mesaje, am dat și telefoane, am transmis un memoriu cu problemele mele, dar fără niciun rezultat, nici nu s-a scris, nici nu ne-a contactat nimeni. Sper ca în ziarul Cuget Liber să apară strigătul meu disperat, care să atragă atenția că și eu sunt cetățean al acestei țări, și eu merit o șansă. Sunt prea tânăr ca să mă resemnez, continuu să trag nădejde că voi găsi înțelegerea de care am nevoie ca de aer, cât mai repede posibil, căci această misterioasă boală lovește năprasnic, nu iartă nicio secundă. Aș dori să pot merge și eu la o clinică specializată în boli neurologice din străinătate, fie și pentru a fi rediagnosticat. Cu toate că SLA este o boală degenerativă, au existat și cazuri în care pacienții aflați într-o stare asemănătoare cu a mea, beneficiind de un suport adecvat, în mod vizibil și-au îmbunătățit starea de sănătate. În speranța că voi găsi sprijin din partea autorităților românești, fie locale sau centrale, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea să-mi strig public imensa disperare!”.Pentru cei care nu știu, ALS este o boală progresivă, invalidantă, fatală. Mersul, vorbitul, mâncatul, înghițitul și alte funcții fundamentale devin tot mai dificile cu timpul.Menționăm că Bogdan Arhip și părinții săi pot fi contactați la următoarele numere de telefon: 0726517148; 0765030916.