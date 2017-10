„Milioane de ţânţari scârboşi s-au lipit de casele noastre!“

VOX POPULI

„Milioane de țânțari scârboși s-au lipit de casele noastre!“

Insectele-gigant fac parte din familia „Chironomidae”, sunt înrudite cu țânțarul, dar nu-și dezvoltă aparatul digestiv, lucru care le face inofensive. În schimb, se deplasează în roiuri de densități foarte mari și creează omului un disconfort vizibil. Potrivit primăriei, o invazie de asemenea dimensiuni a avut loc în municipiul Constanța în urmă cu trei ani. Mai mulți cititori care locuiesc în zona de nord a Constanței, dar și în orașele Ovidiu și Eforie ne-au sesizat, vădit alarmați, că în urmă cu câteva zile au observat că valuri uriașe de țânțari „superdezvoltați” s-au lipit, pur și simplu, de pereții caselor, ai blocurilor și de ferestrele acestora. l „N-am știut despre ce e vorba și am dat sita de la fereastră la o parte. Când am vă-zut țânțarii ăștia uriași, scârboși, am încercat un sentiment foarte ciudat, de teamă și greață. Pentru că nu știu despre ce este vorba și dacă e ceva periculos, m-am gândit să apelez la «Cuget Liber», să fim lămuriți ce se întâmplă. Vă mulțumim din suflet și sper să nu fie ceva grav!” – ne-a spus Adriana P., o locatară a zonei Boema, din Constanța. l „S-au lipit de zidurile casei mele, de la parter și până la etajul doi, și au înțepenit acolo. Arată foarte urât, ne este frică să mai deschidem ferestrele ca să nu ne intre în casă. Mă gândeam că primăria o să intervină și o să facă deratizare, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Sunt curioasă dacă numai în Ovidiu se lăfăie țânțarii pe casele noastre, sau mai sunt și alte locuri preferate de nesuferiții ăștia?” – se întreabă C. L., o locuitoare a orașului Ovidiu. l „Am primit… vizita acestor insecte scârboase de zile bune, dar problema care ne doare cu adevărat e că nimeni nu face nimic ca să ne scape de imaginea asta de coșmar. Ne-am interesat la Mediu și mi s-a spus că nu e problema lor, că primăria trebuie să deratizeze. Am reclamat și la primărie situația asta, însă țânțarii mei uriași stau în continuare lipiți de ferestrele apartamentului și de zidurile blocului. Din apartament nu-i văd ca să mă simt stresată, în schimb nu pot să deschid geamul ca să aerisesc. Trebuie să se facă urgent ceva!” – Marieta Vlad, Tomis Nord – Constanța. Primăria Constanța a început dezinsecția Contactată în dimineața zilei de ieri, Luiza Pară, inspector în cadrul Serviciului Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție, Deratizare (SDUEDD) din cadrul Primăriei Constanța, ne-a explicat că, împreună cu echipa constituită în acest sens, se afla deja pe teren și, potrivit graficului de lucru, supraveghea aplicarea tratamentului de combatere a acestor insecte în zona stațiunii Mamaia. Am mai aflat că insectele cu pricina fac parte din familia „Chironomidae”, sunt înrudite cu țânțarii, dar spre deosebire de aceștia, nu-și dezvoltă aparatul digestiv, individualitate care le face inofensive pentru om. Chiar și așa, însă, având în vedere că se deplasează în roiuri cu o densitate foarte mare, disconfortul creat de ele este maxim. Cauzele înmulțirii acestora se datorează deversărilor în lacuri a diferitelor reziduuri, a racordurilor neautorizate la rețeaua pluvială, a subsolurilor inundate de la blocuri, a insuficienței stațiilor de pompare a apelor uzate care se deversează direct în Lacul Tăbăcărie, toate favorizând proliferarea acestui fenomen. Problema este că distrugerea lor este anevoioasă, întrucât această specie, neavând stomac, nu ingeră substanțele chimice aplicate. De aceea, tratamentul se aplică la nivelul solului, folosindu-se atomizoare, tunuri speciale adaptate transportabile pe vehicule etc. „Avem contract de concesiune cu o societate din București, iar ordinele de lucru se derulează periodic în stațiune și în municipiul Constanța. Acum lucrăm în Mamaia și urmează să intrăm și în orașul Constanța, afectată fiind zona de nord. Este prima generație de insecte și în circa două zile le vom stârpi. Nu același lucru pot să-l spun despre primăriile din Corbu, Năvodari, Ovidiu, Eforie, care nu acționează pe motiv că nu au bani, iar țânțarii se înmulțesc în continuare!” – a conchis Luiza Pară. „Asta e natura!“ Primarul orașului Ovidiu, Dumitru Bocai, ne-a spus că și în situația în care primăria ar fi dispus de banii necesari dezinsec-ției în acest moment, procedura legală a licitației nu i-ar fi permis să înceapă deratizarea mai devreme de două luni. Totuși, primarul a folosit această ocazie pentru a se declara cât de cât mulțumit că într-o perioadă dificilă de criză, a reușit, cel puțin până acum, să țină orașul… în viață: „În ultimii zece ani nu am avut problema asta. Nu putem decât să așteptăm să dispară singuri, asta e natura, nu se întâmplă numai la noi!”.