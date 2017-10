Microdermabraziunea şi beneficiile ei

Cosmetica la domiciliu

Microdermabraziunea și beneficiile ei

Ştire online publicată Marţi, 02 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Nu sunt mulțumită de aspectul tenului meu și aș vrea să aflu în ce constă tratamentul cosmetic de microdermabraziune. Vă mulțumesc. Irina Vlase, din Constanța". De la Bogdana Oancea, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), am aflat că microdermabraziunea este o procedură (gen peeling) care urmărește întinerirea pielii, reducerea eventualelor cicatrice și îndepărtarea ridurilor fine și a semnelor lăsate de acnee. Practic, prin acest gen de tratament se îndepărtează primul strat de celule moarte de la suprafața pielii și se stimulează regenerarea de celule. Cum se face microdermabraziunea Microdermabraziunea se realizează cu ajutorul unui aparat special care aplică pe pielea feței cristale de oxid de aluminiu. O ședință de microdermabraziune durează aproximativ o jumătate de oră, dacă este tratată doar fața, și aproape o oră dacă se tratează gâtul și decolteul. Un tratament complet cuprinde 4 - 8 ședințe de microdermabraziune, care se realizează la un interval de una sau două săptămâni, într-un salon de cosmetică. Specialista ne-a mărturisit că acest procedeu, din ce în ce mai cunoscut și practicat și în saloanele din România, este o alternativă serioasă la cosmetica clasică și are susținerea medicilor dermatologi, iar persoanele care l-au folosit s-au arătat încântate de rezultate.