„Mi s-a fracturat pumnul, sunt disperat”

Ştire online publicată Joi, 14 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Ieri am căzut cam aiurea și impresia mea este că mi s-a fracturat pumnul, sunt disperat. Deocamdată nu am ajuns la doctor, suport încă durerea, însă aș vrea să știu ce trebuie să fac pentru a-mi fi mai bine. Vă mulțumesc!” – Viorica Bucur, 47 ani. v v v Potrivit dr. Emil Bianu, medic primar medicină fizică, persoanelor care presupun că și-au fracturat pumnul în urma unei recente căzături, înainte de a ajunge, obligatoriu, la medicul specialist, le recomandă, ca prime măsuri, următoarele: l masaje locale (care accentuează circulația locală și cresc edemul l aplicații calde locale (accentuează circulația locală) l continuarea activității cu mâna bolnavă l să nu ținem mâna în jos. În ceea ce privește tratamentul fracturii de pumn, acesta vizează trei elemente esențiale: reducerea fracturii, imobilizarea gipsată și mobilizarea precoce a degetelor. Reducerea fracturii se face prin tracțiune în axul antebrațului de degete, cu brațul fixat deasupra cotului, într-o chingă. Tracțiunea trebuie să se facă progresiv și nu brusc. Medicul poate face apoi, dacă este nevoie, corecția necesară, reașezând fragmentele osoase la loc. Dacă tracțiunea și reducerea se fac cu blândețe și răbdare, manevra este puțin dureroasă, mai ales dacă fractura este recentă. În anumite cazuri (fracturi mai vechi, deplasări mari, sensibilitate deosebită, boli grave asociate) se poate face anestezie locală sau generală. Este bine ca manevrele sub anestezie să se execute în sala de operații. Imobilizarea ghipsată a fracturii se face într-un aparat gipsat sau într-o atelă gipsată.