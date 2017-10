„Mi-e frică să le spun şefilor că sunt gravidă!“

SEMNALE

„Mi-e frică să le spun șefilor că sunt gravidă!“

„Nu-mi rezolvă mie statul problemele, eu trebuie să-mi bat capul!“ – este replica șefului la intenția angajatei de a sta în concediu maternal un an de zile. Tocarea subiectului referitor la reducerea concediului de creștere a copilului a dat apă la moară unor angajatori, care încearcă să le intimideze pe viitoarele mame, sugerându-le că dacă vor sta chiar și un an acasă, riscă să-și piardă postul. Pe de altă parte, mamele prostestează față de scurtarea concediului maternal de la doi ani la un an. În toată această conjunctură aprinsă, Maria, o tânără de 31 de ani, a simțit nevoia să atragă atenția asupra unui aspect despre care nu prea a auzit să se plângă cineva. Ne-a spus din start că nu este dispusă, nici măcar de dragul copilului pe care îl așteaptă cu atâta emoție, să-și piardă slujba pe care și-a dorit-o enorm și aproape că nu-i vine să creadă că a și obținut-o: „Eu muncesc în acel loc încă, scuze că nu pot să-mi dau numele, sper că înțelegeți. Dacă nu aș fi fost așa de revoltată de ceea ce se întâmplă nu neapărat doar la firma asta, am auzit multe bârfe de genul, nu aș fi luat atitudine. Nici n-am auzit ca pe vreo televiziune să se discute așa ceva. Întâmplarea a făcut ca la mine la firmă să fie însărcinate în același timp trei angajate (eu aș fi a patra). Speriat că o să rămână un an fără oameni de bază, patronul a făcut o ședință cu toate femeile și ne-a spus că dacă ar fi după el, ar fi bine să se revină la sistemul concediilor de maternitate comuniste, când se nășteau mult mai mulți copii, iar mamele se descurcau, chiar dacă nu aveau pamperși și tot ce avem noi azi. După ce am auzit replicile lui: «Luați lecții de crescut copiii de la mamele și bunicile voastre și să nu aud că stați acasă mai mult de șase luni! Asta, dacă vreți să vă păstrez postul. Dacă nu, e problema voastră, nu-mi rezolvă mie statul problemele la firmă, eu trebuie să-mi bat capul!», credeți-mă, sunt în mare încurcătură, mi-e și frică să le spun șefilor că sunt gravidă!”. Tânăra crede că ar trebui să se profite de conjunctura actuală și să se facă o dezbatere publică și pe tema asta, pentru că și alte gravide se plâng de acest gen de atitudine. Mai mult, nu înțelege de ce „se face atâta tevatură pe concediul de un an, când alte mame nu sunt lăsate mai mult de șase luni? Eu i-am înregistrat replicile șefului, să zicem că îl dau în judecată și câștig. Mai pot eu să lucrez acolo în condițiile astea?”. Hărțuire psihică Ca expert în probleme de resurse umane, Manuela Popa ne-a spus că situația relatată de cititoarea noastră nu este nici pe departe singulară, având suficiente informații că multe gravide sunt hărțuite psihic la locul de muncă din tot felul de cauze: ba că se învoiesc prea des pentru tot felul de investigații medicale, ba că-și iau concediu medical sau de risc maternal, ba că profită de situație și nu se mai… obosesc muncind etc. „N-am auzit ca vreo gravidă în situația asta să recurgă la justiție. Totuși, pentru a detensiona lucrurile, ideal ar fi ca aceste femei să discute sincer cu șefii și să le spună care sunt motivele care le obligă să stea mai mult acasă. Știu din experiență că majoritatea mamelor sunt femei active, care preferă să câștige bani și să-și angajeze bone, dar nu le place să li se pună astfel de condiții. Nu e nici corect, nici legal!”