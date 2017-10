SEMNALE

„Mi-au desfăcut contractul în probe, fără preaviz… nimic...!“

Nu neapărat la sfârșitul perioadei de probă, ci și pe durata ei, potrivit noului Cod al Muncii, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți.Deși a ocupat postul de mecanic lucrător la sol prin concurs, Ionel Mihale (39 ani) este revoltat că a fost concediat pe nepusă masă, fără ca măcar să i se explice în scris motivele pentru care firma s-a dezis de el. Nedumerirea lui este cu atât mai mare cu cât susține că a fost angajat prin concurs, unde „i-a luat la meserie” pe contracandidații săi, șase la număr. I s-a explicat că pe durata perioadei de probă, de 90 de zile, cât prevede legea, se poate considera salariat cu toate drepturile și obligațiile prevăzute de legislația muncii, de regulamentul intern al firmei, precum și de contractul individual de muncă pe care l-a semnat. Practic, și-a intrat în... pâine: „Sincer, am și uitat că sunt în probe, mi-am luat munca în serios. La firma asta, eu bănuiesc că am fost lucrat. Am auzit niște bârfe precum că șeful ar avea o obligație și trebuie să angajeze pe altcineva în locul meu. Ce alt motiv să fie? Mai aveam două săptămâni să expire probele, până atunci am fost lăudat mereu, munceam și peste program, și așa, dintr-o dată, șeful a venit la mine negru de supărare că i-am dat șoferului într-o zi, fără să-mi spună data, să păstreze cheile de la bazinul de alimentare cu motorină, și nu le-am ținut eu, cum scrie în fișa postului. Eu n-am dat niciodată nicio cheie la nimeni, dar cum să dovedesc? Ceilalți colegi, nici nu mă atacă, dar nici nu mă apără, le-o fi frică, iar șoferul și-a luat concediu. Abuzul e că nici măcar nu au așteptat să termin probele, de 90 de zile, pe cât am semnat contractul, să se convingă că nu fac prostii și mi-au dat o notificare precum că mi-a încetat contractul. Șeful mi-a zis că de la cheie mi se trage, dar în scris nu mi-a dat nicio explicație, să am și eu bază să merg la tribunal. Nu se poate să corespund la concurs, să n-am abateri două luni jumate și dintr-o dată să fiu dat afară. Colegii spun că s-a terminat boieria pentru muncitori cu noul Cod al Muncii. Ce pot face să fiu primit înapoi?”.v v vPotrivit noului Cod al Muncii, la încheierea contractului individual de muncă se stabilește o perioadă de probă de cel mult 90 de zile pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 zile pentru cele de conducere. Experta în resurse umane, Manuela Popa, ne-a spus că oamenii trebuie să se împace cu ideea că pot fi dați afară și pentru ceea ce nu au făcut foarte bine, nu neapărat pentru ceea ce au făcut rău. Totul pentru că noua legislație a muncii se bazează pe evaluarea performanței profesionale. Procedura este și mai simplă în cazul perioadei de probă, nefiind ne-voie să se aștepte terminarea acesteia pentru ca persoana considerată necorespunzătoare profesional să fie dată afară. Deși cei mai mulți nu acceptă, într-adevăr, concedierea se face printr-o simplă notificare scrisă, fără preaviz. Procedura este valabilă și pentru angajatul în probe, care poate cere încetarea contractului tot printr-o simplă notificare către conducere, fără a fi obligat să respecte perioada de preaviz. Nefiind vorba, în cazul dumneavoastră, stimate domnule Mihale, de vreun abuz, o eventuală acțiune în justiție nu ar avea obiect, atâta vreme cât s-au respectat reglementările în vigoare.