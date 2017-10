„Mi-am blestemat şefa nesuferită şi acum regret!“

„Mi-am blestemat șefa nesuferită și acum regret!“

Faptul că au un șef nesuferit este unul din principalele motive pentru care mulți angajați aleg să demisioneze. Pentru că nu-și permite să-și piardă locul de muncă, o tânără s-a răzbunat pe șefă, blestemând-o cu ajutorul unei vrăjitoare. Cuprinsă de remușcări, vrea să îndrepte răul făcut. Potrivit unui studiu al Working America (federație voluntară din care fac parte 56 de sindicate naționale și internaționale, care înglobează 10,5 milioane de membri, de la profesori și șoferi de camion, la muzicieni și mineri, pompieri, fermieri, brutari, ingineri, editori, piloți și alții), peste 50 de milioane de angajați din întreaga lume preferă să suporte un șef nesuferit decât să-și dea demisia și să suporte consecințele eco-nomice. Să faci față unui șef agresiv, care se ia de tine și când nu greșești, este, indiscutabil, o experiență foarte neplăcută și stresantă. O tânără, care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul, ne-a povestit că a încercat toate metodele posibile pentru a face față reacțiilor nervoase ale șefei sale, dar nu a reușit. Sătulă să lucreze într-un mediu atât de ostil, disperată că nu mai dă randa-mentul necesar, i-a venit ideea să forțeze atitudinea șefei cu ajutorul unei vrăjitoare: „Ideea asta necreștinească mi-a venit în timp ce mă uitam la un film. Pe ecran vedeam o poveste foarte ase-mănătoare cu a mea. Filmul picase la țanc, în ziua aia, șefa mă făcuse de doi bani în fața colegilor, se umpluse paharul. Și atunci am făcut exact ce am văzut în film: am cerut ajutorul unei vrăjitoare. M-am lăsat la mâna ei, am dat banul, și, coincidență sau nu, după ce s-a terminat ritualul, s-a văzut clar, toți au observat, șefei au început să i se înnece corăbiile. Mai rău era că își vărsa nervii tot pe noi. Dar nici mie nu-mi merge prea bine. Suntem în Săptămâna Mare, îmi simt sufletul prea încărcat, trebuie să fac ceva, dar nu știu ce. Am încercat s-o iert măcar în gândurile mele, dar n-am reușit. Femeia asta e un diavol!”. Iertarea – una din legile iubirii Cu atât mai mult într-o perioadă cum este Săptămâna Mare, preotul paroh Vasile Vasile, de la Parohia Sfânta Cuvioasa Parascheva din Năvodari, ne-a spus că orice creștin trebuie să știe că una din legile iubirii se numește iertare și, împlinind-o, vom înfrânge mânia. Nu degeaba Mântuitorul Iisus Hristos ne-a spus: „De veți ierta oamenilor greșealele lor, ierta-va și vouă Tatăl vostru cel Ceresc; iar de nu veți ierta oamenilor greșea-lele lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșealele voastre”. Există dezlegare de blestem! Referitor la situația relatată mai sus, preotul paroh ne-a explicat că niciodată, din niciun motiv, oricât ar fi de dureros pentru noi, să nu recurgem la vrăjitoare, pentru că facem un mare păcat. Având în vedere că răul a fost făcut, face precizarea că există o dezlegare de blestem în cartea bisericii, numită Aghiasmatar. Este o dezlegare specială de împăcare pentru blestem: „Situația este întra-devăr delicată, de aceea îi recomand acestei doamne să meargă la Sânta Biserică, să-și descarce sufletul prin sfânta spovedanie, iar preotul va ști să-i citească această rugăciune. Cu atât mai bine poate face acest lucru acum, în Săptămâna Mare. Dacă va proceda așa cum scrie în cartea bisericii, cititoarea dumneavoastră se va liniști sufletește și va învăța să ierte mult mai ușor și, mai ales, să nu recurgă niciodată la ajutorul vrăjilor, ci doar la cel al rugăciunii. Căci a răsplăti răul cu bine este o lucrare dumnezeiască și o virtute creștină”. Mai sunt câteva zile până la marea sărbătoare a Învierii Domnului, timp suficient pentru a face primul pas către cei care au greșit sau le-am greșit noi.