„Mi-a trecut prin minte să-mi trimit nevasta pe lumea cealaltă, fără paşaport!“

Psihologul te ajută

„Mi-a trecut prin minte să-mi trimit nevasta pe lumea cealaltă, fără pașaport!“

Un bărbat recunoaște că din cauza geloziei, dar și a tot felul de alte... găselnițe, vede numai părțile rele ale proaspetei lui soții, fapt care a acutizat atât de tare conflictele din cuplu, încât i-a trecut prin minte, de câteva ori, s-o trimită „pe lumea cealaltă, fără pașaport, doar așa, ca să nu fie nici a altuia!” Chiar dacă specialiștii urlă că, în orice problemă de cuplu, ideal ar fi ca ambii parteneri să se concentreze, înainte de toate, pe aspectele care ar putea duce la îmbunătățirea comunicării dintre ei, din tot felul de motive, astfel de recomandări sunt ignorate. Tânărul care a dorit ca specialistul să-l scoată din impasul sentimental, având în vedere gândurile care-l animă, nu a dorit să se prezinte, nici măcar cu numele mic: „Am 37 de ani și citesc Cuget liber pe internet. Mi se pare un ziar interesant, care are ochi pentru toată lumea și pentru problemele mai umane. Nu-mi stă în fire să măgulesc pe nimeni, dar asta e părerea mea sinceră despre ziarul Cuget liber. Dacă înainte de a mă însura nu citeam cap-coadă articolele psihologului, de când am atâtea probleme cu nevasta, le citesc și de mai multe ori căci mai învăț și eu câte ceva. Sincer, nu v-aș fi cerut părerea dacă nu aș fi citit despre taximetristul care și-a omorât recent amanta, când mi-am dat seama că e tare grav și să te gândești la așa ceva, nu să și faci în realitate o crimă! Recunosc, sunt foarte gelos, dar și soția mea, o fată foarte, foarte frumoasă, profită de asta și, în loc să stingă focul, îl aprinde și mai tare. Din cauza asta chiar mă gândisem serios s-o trimit pe lumea cealaltă, fără pașaport, ca să mai glumim puțin, deși nu prea e cazul, dar, după ce am văzut faza cu taximetristul, cred că mi-a trecut. Totuși, nu reușesc ca lucrurile între noi să meargă ca pe vremea când eram necăsătoriți. Eu încerc, după fiecare scandal, să mai îndrept lucrurile, dar n-am succes la ea. Atunci iar explodăm și ne certăm până nu mai putem. M-am gândit că are pe altcineva, am angajat pe cineva s-o urmărească, dar nu face chestii din astea. Ea îmi tot repetă că nu mai e nimic de făcut, dar îi este frică mă părăsească, iar eu nu-i văd decât părțile rele. Nu mai e nimic de făcut ca să depășim certurile astea, pentru că noi chiar ne iubim, dar suntem două pietre tari?”. v v v Chiar dacă este de acord că orice conflict trebuie să fie abordat direct, nicidecum ignorat, psihologul Speranța Băcana apreciază că, dacă nu se încearcă și găsirea soluțiilor care să-l aplaneze, acest efort nu ajută la nimic. De aceea, indiferent cât de gravă pare situația, specialista recomandă ca primul pas să fie acela de a identifica, împreună, cu calm, adevăratele motive ale conflictelor și tot împreună să căutați cel mai bun mod de a le rezolva. Începeți cu gesturile, fie ele și mărunte, care știți sigur că fac plăcere partenerului. Asta, întrucât psihologii sunt de părere că relația într-un cuplu este cu atât mai frumoasă și armonioasă cu cât este mai plină de satisfacții, fie ele și mai mici. Nu mai este nevoie să amintim că persoanele care nu se înțeleg bine își trimit reciproc impulsuri negative, iar asta nu face decât să facă relația lor și mai ostilă. Partenerii se supără unul pe celălalt, se jignesc, se pedepsesc, de multe ori cu pedepse grele, chiar cumplite, cum este și cazul la care v-ați referit, așa că modul acesta de abordare nu duce la nimic bun. Aplanarea conflictelor Dacă trec prin astfel de situații încordate, psihologul le recomandă să privească relația lor ca fiind de viitor, iar remarci de genul... nimic nu mai este de făcut să nu mai fie luate în calcul. De asemenea, extrem de important este să se concentreze pe aspectele pozitive ale relației lor, să rememoreze momentele frumoase anterioare căsătoriei și să-și propună că nimic nu-i va despărți. Reactualizarea sentimentelor de afecțiune și ameliorarea comunicării dintre parteneri, fie că sunt sau nu căsătoriți, sunt cele mai bune și simple tehnici de aplanare a certurilor. Este total greșit să aștepți ca doar celălalt partener să se schimbe sau să-i impuți numai lui turnura negativă a relației. Conflictele în cuplu trebuie rezolvate tot de către cuplu, însă fără un efort de comunicare serioasă, acest lucru nu va fi și posibil. Mai mult, fiecare trebuie să-și analizeze propriile gânduri negative, căci nu de puține ori se întâmplă ca ele să fie alimentate din închipuiri și exagerări fără nicio justificare, cu atât mai puțin într-o manieră dramatică, cum se întâmplă în cazul tânărului care consideră că soluția depășirii impasului ar ține de o eventuală crimă.