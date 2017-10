Metode rapide cu efect calmant

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În loc să luăm un medicament cu efecte de liniștire, mai bine alegem un fruct sau alt aliment din lista celor care au capacitatea să ne calmeze când suntem foarte stresați. Iată câteva dintre acestea, recomandate de Sănătate.ro:Mărul. Se digeră extrem de repede, are un efect echilibrant al zahărului și glucozei în sânge și, de aceea, se ajunge la energia necesară organismului.Banane. Pentru a te liniști, poți să consumi banane.Portocale. Magneziul, potasiul, acidul folic, vitamina C și fibra vegetală, ajută la schimbarea stării de spirit și la refacerea structurilor din organism slăbite din cauza stresului. Acestea se găsesc în portocală.Foarte multe vitamine din complexul B, care ajută la reglarea funcțiilor sistemului nervos și scad tensiunea se regăsesc în drojdia de bere.Consumul regulat al pâinii de secară nu numai că este bun pentru sistemul nervos, dar este benefic și pentru vasele de sânge, artere și intestine.Consumul de cacao crește secreția de serotonină, una din substanțele care transmit semnale creierului și centrilor nervoși, ajutând astfel la o stare de spirit mai bună.Dacă îți lipsește vitalitatea, ovăzul este cereala energetică perfectă pentru tine.Paducelul este cunoscut pentru efectele sale calmante, fiind folosit în tratarea anxietății și insomniei.Orezul integral are un efect calmant, datorită vitaminelor din complexul B pe care le conține din abundență.