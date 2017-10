Meniul zilei

Ştire online publicată Marţi, 19 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Salată de heringIngrediente: 2 bucăți hering marinat, jumătate kg cartofi, 3 cepe, o sfeclă roșie, 3 mere, sare, piper, pătrunjel, ulei, oțet. Mod de preparare: Se fierb cartofii și sfecla, după care se taie în felii. Peștele se rupe în fâșii foarte mici, cepele se taie peștișori, iar merele cubulețe. Se amestecă totul cu sare, piper, pătrunjel tocat, ulei și oțet.Friptură de pui cu muștar și tarhonO rețetă cu adevărat inedită, plină de arome franțuzești care dau puiului fript un gust nou, deosebit. Puiul astfel fript este ideal pentru a fi servit musafirilor, dar și pentru a realiza sandvișuri din carnea rămasă. Ingrediente: un pui mediu, 3 linguri de unt gras, la temperatura camerei,2 linguri de muștar (preferabil de Dijon), o lingură zdravănă de tarhon uscat, 2 căței de usturoi, o ceapă mică, o linguriță harissa, o lingură rasă de sare, linguriță rasă de piper măcinat mare. Preparare: Încingeți cuptorul la 170 de grade Celsius (foc mediu). Curățați puiul, apoi curățați și pisați usturoiul într-o pastă fină. Amestecați untul cu muștarul, harissa, usturoiul pisat, tarhonul, sarea și piperul. Desprindeți cu grijă, folosind degetele, pielea de pe pieptul puiului și introduceți o parte din amestecul obținut sub piele. Ungeți cu restul amestecului puiul pe interior și exterior. Puneți ceapa curățată în cavitatea puiului. Introduceți puiul la cuptor pentru 60-90 de minute (în funcție de mărime). În general, timpul de coacere la cuptor se calculează cu 45 de minute per kilogram. Puiul cu tarhon și muștar se servește fierbinte, cu garnituri pe bază de legume sau orez și salate. Friptura rece este ideală în sandvișuri cu salată și maioneză. Dacă puiul are tendința de a se arde pe anumite porțiuni (din cauza muștarului), acoperiți părțile în cauză, în etapa finală a preparării, cu folie de hârtie pergament.Dulceață de căpșuniIngrediente: 1 kg căpșuni, 1 kg zahăr, o lămâie, 30 ml rom. Mod de preparare: se aleg căpșuni rotunde și mai mici, se scot codițele, se spală sub jet de apă rece și se scurg bine. Apoi se așează într-o cratiță de 3-4 litri, alternativ, straturi de căpșuni și de zahăr și se pun la fiert la foc potrivit. Se lasă la fiert până se leagă bine siropul, stropindu-se din când în când cu rom și zeamă de lămâie. Când dulceața este gata, se ia de pe foc, se îndepărtează spuma, se pune restul de zeamă de lămâie și după ce s-a răcit puțin se pune în borcane care se acoperă cu celofan ud, se leagă și se păstrează în cămară.