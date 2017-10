Meniul zilei

Ştire online publicată Luni, 11 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Gustare de vară: SalmorejoIngrediente: 1,3 kilograme de roșii bine coapte, un cățel de usturoi, jumătate ceapă mică, 2 linguri oțet, 4 linguri ulei de măsline,200 grame pâine veche, 3 linguri sfeclă roșie gătită (fiartă, coaptă sau din borcan) Đ$%‡ opțional, 2 ouă fierte, tari, 2 felii jambon sau șuncă, sare, piper. Preparare: Tăiați roșiile cubulețe și treceți-le printr-o sită, pentru a scăpa de coji și semințe. Curățați ceapa și usturoiul. Pasați ceapa, usturoiul, pâinea, uleiul și oțetul împreună cu piureul de roșii. Asezonați cu sare și piper. Opțional, amestecați jumătate din cantitatea obținută cu sfeclă roșie. Dacă nu țineți post, serviți salmorejo în farfurii joase, cu ou fiert și jamon tocat deasupra. Salmorejo se servește întotdeauna rece.Chifteluțe de pui în sos de spanacO rețetă excepțională pentru valorificarea cărnii mai ieftine de pui într-un sos rafinat, proaspăt și cremos. Se poate pregăti cu spanac congelat, dar este excepțională cu frunze de spanac proaspete. Ingrediente: 24 chiftele de pui, 1,5 kilograme spanac proaspăt, 4 căței de usturoi, 2 linguri unt gras, 2 linguri rase făină, 200 ml supă de pui, 300 ml smântână dulce, o linguriță rasă nucșoară măcinată, sare, piper alb. Preparare: Pregătiți chiftelele conform rețetei tradiționale. Apoi curățați bine spanacul (de resturile de pământ, insecte, frunze veștejite, etc) și îndepărtați partea tare (codițele). Opăriți spanacul în apă cu sare pentru cinci minute. Treceți imediat spanacul pe sub apă foarte rece pentru a menține culoarea și lăsați-l la scurs. Topiți untul într-o cratiță sau tigaie adâncă. Adăugați făina și rumeniți-o câteva secunde. Stingeți cu supa de pui amestecând pentru a evita formarea cocoloașelor. Încorporați smântâna dulce, nucșoara și usturoiul pisat. Fierbeți două-trei minute, până când se leagă sosul. Adăugați frunzele de spanac. Asezonați cu sare și piper alb. Adăugați chiftelele și mai lăsați să dea câteva clocote. Chifteluțele de pui în sos de smântână cu spanac se servesc ca atare sau cu piureuri de legume.Lichior de ouăEste criză, iar o băutură făcută în casă vă poate aduce serioase economii la buzunar. Astăzi vă arătăm cum puteți să preparați un lichior de ouă, ideal pentru oaspeții care vă calcă pragul, dar și pe post de cadou cu diferite ocazii. Ingrediente pentru 1,5 litri: 6 gălbenușuri de ou, 500 g zahăr pudră cu aromă de vanilie, 2 fiole esență vanilie, 500 ml vodkă, 500 ml frișcă Megle sau Hulala. Preparare: Într-un vas punem cele șase gălbenușuri împreună cu cinci-șase linguri de zahăr pudră și amestecăm până obținem o spumă. În alt vas punem 500 ml frișcă și restul de zahăr pudră. Punem la foc până când dă într-un clocot. Îl dăm deoparte și îl vom adăuga, treptat, la gălbenușurile frecate spumă puțin câte puțin, amestecând mereu. Adăugăm și esențele de vanilie. După ce am terminat de adăugat frișca, turnăm câte puțin din vodkă, amestecând continuu. Apoi turnăm lichiorul rezultat în sticle, pe care la punem la rece pentru două săptămâni, suficient pentru a se îmbina aromele. Lichiorul se servește rece. Se poate folosi și la salatele de fructe. Pus în sticlă transparentă și împachetat frumos, lichiorul poate fi un cadou bio apreciat.