Meniul zilei

Ştire online publicată Luni, 21 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pate de tonUn pate de ton foarte simplu de făcut și cu rezultate excelente pentru tartinele de zi cu zi dar și pentru cele de petrecere. O rețetă italiană mai mult decât rapidă. Porții: 350 grame. Timp de preparare: 5 minute. 200 g fulgi de ton în ulei (scuri). 100 brânză ricotta, 50 g unt la temperatura camerei, 10 g capere în oțet, un vârf de cuțit boia de ardei iute (opțional), sare, piper proaspăt măcinat. Preparare: Scurgeți tonul de ulei. Desărați (dacă e cazul) caperele în câteva jeturi de apă sau lapte rece. Pasați toate ingredientele cu un blender până obțineți o pastă, mai fină sau mai puțin fină (rustică), în funcție de gusturi. Asezonați cu sare și piper. Dacă este cazul, adăugați câteva linguri de smântână dulce pentru a obține o pastă mai cremoasă. Pateul de ton se folosește, exclusiv rece, pe tartine sau pentru a umple legume. Se poate păstra, acoperit, în frigider, pentru trei-cinci zile.Friptură ungurească de porcIngrediente: 4 cotlete mici de porc, 2 linguri untură de porc, 300 ml smântână, 2 linguri rase boia de ardei dulce, o linguriță rasă chimen măcinat, o linguriță maghiran (opțional), 4 căței de usturoi, 2 foi de dafin, sare, dafin, piper. Preparare: Curățați și pisați usturoiul. Asezonați carnea cu sare și piper. Topiți untura într-o tigaie. Adăugați carnea și rumeniți-o bine pe ambele părți (cam 4-5 minute pe fiecare parte) până când prinde o culoare aurie. Adăugați chimenul și usturoiul; lăsați-le să-și elibereze aromele 20-30 de secunde. Stingeți cu trei căni de apă. Adăugați foile de dafin și fierbeți înăbușit aproximativ 45 de minute, până când zeama scade și carnea s-a pătruns. Dacă e cazul, mai adăugați apă. După ce carnea s-a pătruns și sosul a scăzut de tot, adăugați boiaua de ardei și, după 10 secunde, smântâna și maghiranul. Mai lăsați să dea câteva clocote, la foc mic și luați tigaia de pe foc. Asezonați cu sare și piper. Friptura ungurească de porc cu boia de ardei dulce se servește cu felurite garnituri și salată de murături picante.Clătite pufoase cu lapte bătutClătitele pufoase (pancakes) cu lapte bătut, dulci-acrișoare, sunt specifice Statelor Unite unde se consumă cu precădere la micul dejun. Cu sau fără fructe (tradițional afine, zemură, etc.), clătitele se servesc cu sirop de arțar, gemuri, miere , etc. Porții: 4 (aproximativ 12-16 clătite). Timp de preparare: 50 minute. Ingrediente: 320 grame făină, 500 ml lapte bătut, 60 grame unt topit (sau ulei), 2 ouă mari (3 dacă sunt mici), 2 linguri zahăr, 2 lingurițe praf de copt, o linguriță bicarbonat de sodiu, o linguriță de sare, 2-3 linguri ulei pentru prăjit, o cană de afine sau alte fructe de pădure (opțional), sirop de arțar, miere sau gem pentru servire. Preparare: Amestecați făina cu praful de copt, bicarbonatul, zahărul și sarea într-un vas adânc. Bateți în alt vas ouăle, împreună cu untul topit (sau uleiul) și laptele bătut. Amestecați ușor, cu telul, ingredientele uscate împreună cu cele umede. Mișcați telul ușor. Mai bine să rămână cocoloașe mici (care se vor sparge la prăjire) decât să bateți prea energic, deoarece clătitele vor deveni prea dense (grele). Încingeți o tigaie de fontă sau una antiaderentă (teflonată). Ungeți tigaia cu ulei. Puneți un polonic de aluat (aproximativ 80 de mililitri). Neteziți cu dosul polonicului dacă este cazul. Opțional, puteți adăuga 3-4 fructe în aluatul din tigaie, spălate și uscate. Dacă tigaia este mare, puteți pune 2-3 clătite, cu condiția să nu se atingă între ele. După ce tigaia este încinsă, reduceți focul la o temperatură constantă. Rumeniți clătitele până când suprafața este plină de bule, fundul este rumen iar marginile par uscate. Întoarceți clătitele și continuați să prăjiți până când și cealaltă parte este rumenită (aproximativ două minute). Prăjiți toate clătitele și stivuiți-le una peste cealaltă. Pentru un gust mai bun, le puteți unge cu unt topit între ele. Clătitele pufoase cu lapte bătut se consumă cu predilecție la micul dejun cu diverse adaosuri ă4-[ gemuri, miere, sirop de arțar etc.