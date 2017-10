„Mătuşile fac cu ochiul la averea părinţilor mei şi mă vor dezmoştenit“

SEMNALE

„Mătușile fac cu ochiul la averea părinților mei și mă vor dezmoștenit“

Pe motiv că a plecat din țară, „abandonându-și“ părinții bătrâni și neputincioși, este avertizat de surorile tatălui său că nu… va prinde nimic din moștenire, din cauză că le-a pasat lor responsabilitatea îngrijirii bătrânilor. Pe de altă parte, dorința bătrânilor, încă în putere, este ca fiul lor să fie singurul moștenitor al tuturor bunurilor acumulate de-a lungul vieții. „Mama s-a recăsătorit când eu aveam patru ani, iar după niciun an, tatăl vitreg m-a adoptat, iar eu îi port numele. Alți copii nu are. Niciodată nu mi-a lăsat impresia că nu sunt copilul lui, m-a iubit mereu mult de tot și a făcut tot ceea ce un tată adevărat ar face pentru copilul lui. Mama și tata au locuit într-un apartament pe care l-au cumpărat după ce s-au căsătorit, deci este bunul lor comun. Apoi au vândut acel apartament și au cumpărat o casă pe numele lor, pe care au renovat-o și din banii mei. Dar niciodată nu am stat să fac vreun calcul cât am cheltuit, pentru că familia mea a fost și este foarte unită, nu ne-am certat niciodată, avem o relație cum probabil mulți și-ar dori să o aibă. Trebuie să spun că părinții mei, deși au o vârstă, se descurcă foarte bine, iar financiar sunt ajutați de mine tot timpul, practic, nu le lipsește nimic. Îi vizitez și eu când pot, îmi fac în țară concediile, dar zi de zi nu am cum să stau cu ei, cel puțin deocamdată. Sunt jenat că am ajuns la ziar pentru rezolvarea unei probleme personale, dar de patru ani sunt plecat din țară și nu prea știu ce să fac în situația în care mă aflu. Vreau să vă spun, sincer, că, de când am plecat, citesc câteva ziare românești, printre care și Cuget Liber” - ne-a povestit Aurel Itiu, 41 ani. Necazurile bărbatului au apărut după ce a plecat la muncă în străinătate. Profitând de absența lui, cele două surori ale tatălui său, vitreg în continuare în ochii lor, și-au schimbat brusc părerea despre el, astfel că, din băiatul-model de altădată, l-au transformat într-un ingrat, fără sentimente față de cei care l-au crescut: „Lumea e mică și am aflat de la alte rude că fac tot ce le stă în putere ca să dea bine în ochii neamurilor și ai vecinilor. Ele, care altădată nu le călcau pragul alor mei, acum îi vizitează zilnic și se laudă peste tot că au grijă de bătrâni, că eu i-am uitat și chestii din astea. Chiar dacă, practic, nu-i ajută cu nimic, pentru că părinții mei chiar sunt în putere și se descurcă. Eu le-am propus părinților să le angajez o menajeră, însă, deocamdată, nu simt nevoia vreunui ajutor din afară. Cu toate astea, mătușile au dat un anunț, cred că în Cuget Liber, chipurile ca din partea părinților, prin care căutau să angajeze o menajeră. Am aflat că vor să aducă un psiholog acasă, ca să demonstreze că tata e senil și chestii din astea. Totul, numai ca eu să fiu dezmoștenit, iar ele să moștenească averea părinților mei. Am înțeles că vor să facă un act prin notariat, n-a știut tata să-mi explice prea bine”. Pe zi ce trece, bărbatul înțelege cât de complicată este menținerea unor relații frumoase în familie și cât de meșteri trebuie să fie unii în găsirea metodelor de alterare a acestor legături. Norocul lui este că părinții și-au dat seama la timp care sunt intențiile celor două rude și doresc să-l protejeze de eventualele complicații și pretenții care ar putea apărea atunci când ei nu vor mai fi pe această lume. Pregătit să suporte toate cheltuielile, ar vrea să știe care este metoda cea mai sigură și legală pentru a-și pune la adăpost averea părinților: testamentul, donația, actul de vânzare-cumpărare și dacă trebuie să fie în țară la perfectarea acestor acte? De asemenea, dorește să-i explicăm ce presupune dreptul de uzufruct? v v v Consilierul juridic Carmen Gigică este de părere că, în această situație, procedura cea mai sigură de înlăturare a unor eventuale pretenții din partea respectivelor rude este actul de vânzare-cumpărare. Asta, din cauză că este cea mai sigură metodă de transmitere a proprietății unui bun imobil, iar pentru a înlătura orice suspiciune și motiv de anulare a contractului de vânzare ar trebui ca, înainte de semnarea acestuia, să se certifice că ambii părinți sunt în deplinătatea facultăților mintale. Semnarea unui contract în fața notarului se poate face personal sau puteți să împuterniciți prin procură notarială o persoană care va cumpăra în numele dumneavoastră. Această procură puteți să o faceți în țara în care vă aflați și să o trimiteți persoanei împuternicite pentru a o prezenta la notariat în momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare. Referitor la dreptul de uzufruct, potrivit art. 517 din Codul Civil, acesta este dreptul cuiva de a se bucura de lucrurile ce sunt în proprietatea altuia, întocmai ca însuși proprietarul lor, însă cu îndatorirea de a le conserva.