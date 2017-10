Pentru sănătatea dumneavoastră

Măseaua de minte provoacă multe necazuri

Ştire online publicată Marţi, 31 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Aș vrea să știu care e treaba cu măseaua de minte și dacă atunci când dă semne de oarecare deranj, trebuie scoasă sau e mai bine s-o lăsăm în pace? Din ce am văzut eu în oglindă, măseaua asta e mai mică față de o măsea normală. Mulțumesc anticipat pentru răspuns! Adela”. v v v Cunoscută și sub denumirea de molarul trei, măseaua de minte este ultimul dinte din seria celor permanenți care apare pe arcadele dentare. Momentul erupției este variabil de la individ la individ, de obicei între 13 și 25 de ani, când se presupune că și gândirea omului se maturizează. Acest eveniment nu reprezintă, însă, întotdeauna un moment de bucurie, pentru că măseaua de minte ne poate da o mulțime de necazuri. În ceea ce privește frecvența cu care apar cariile molarului de minte, acest lucru se întâmplă din două motive: în primul rând, pentru că are o mineralizare deficitară și, datorită poziției pe arcadă, este mai puțin accesibil curățării cu periuța (foarte mulți oameni au chiar reflex de vomă la atingerea acestei zone cu periuța de dinți). În situația în care măseaua de minte nu a străpuns complet gingia, fiind doar pe jumătate ieșită și deseori există dureri în acea zonă, iradiată spre ureche, deschiderea gurii devine un chin, gingia se inflamează și doare la orice atingere, putându-se complica cu un abces, mult mai greu de tratat. De aceea, Cecilia Bianu, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, Strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), recomandă ca atunci când simțim că măseaua de minte dă anumite semnale, să ne prezentăm de urgență la stomatolog, pentru că numai el poate decide dacă este cazul să extragă acest dinte sau să-l trateze.