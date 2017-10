Mască naturală pentru păr fragil

Ştire online publicată Miercuri, 23 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Am un păr care pare că s-a subțiat și mai mult în iarna asta geroasă, sub căciulă. Am încercat tot felul de șampoane, și tot degeaba. Mă interesează o mască naturală, pe care să mi-o fac singură, să știu ce pun în ea, că m-am săturat câți bani am aruncat în coșul coafezei. Vă mulțumesc mult. Adela”. v v v Dragă Adela, specialiștii au ajuns la concluzia că avocado este un fruct-minune, recomandat pentru cantitățile mari de acizi grași esențiali pe care îi conține. La ieșirea din iarnă, și părul are nevoie de astfel de uleiuri, iar masca cu avocado este ideală pentru părul fragil. Atenție, trebuie ales un fruct bine copt, care să fie puțin moale. Rețeta: se amestecă un avocado pisat cu o lingură de miere și două linguri de ulei de măsline până se transformă într-o pastă omogenă, apoi se aplică direct pe părul uscat. Se stă cât se poate de mult cu masca pe păr, apoi se spală părul cu un șampon delicat, special pentru copii. Atenție, șampoanele comerciale obișnuite, care fac foarte multă spumă, conțin o cantitate mare de detergent. Din această cauză îndepărtează stratul protector de uleiuri de la suprafața firelor de păr, îndepărtând astfel și uleiurile benefice depuse în urma folosirii măștii. Respectând recomandările specialiștilor, veți avea, în sfârșit, părul după care tânjiți.