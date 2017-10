Marinarii pot face testament în timp ce navigă

Interesant este că nu doar membri ai echipajului, ci și orice altă persoană aflată în călătorie pe mare poate întocmi, la nevoie, un testament care să-i pună la adăpost bunurile lăsate acasă. Cu câteva condiții, însă: vasul trebuie să fie în larg, în marș, nicidecum ancorat la țărm și să nu se apropie de vreun țărm străin unde se află un agent consular al României. Trăim într-un oraș în care sunt foarte mulți marinari. Deși este considerată o meserie nobilă, despre navigatori și soțiile lăsate acasă circulă tot felul de povești. Una peste alta, însă, o adevărată nevastă de marinar trebuie să-i ofere acestuia o stabilitate familială, care să-l susțină în continuarea dificilului periplu pe mare. Asta presupune să existe anumite planuri făcute în familie, la care amândoi să pună umărul. Sunt însă și situații neprevăzute, care le dau planurile peste cap, cum este și cel prezentat în continuare. „Nu am dat niciodată nimic din casă, toate lumea are probleme, mai mari sau mai mici și nu mi se pare în regulă să-ți speli rufele din familie în public. De aceea n-o să vă spun decât că soțul meu, marinar pe o navă sub pavilion străin, care acum se află în larg, a trăit în concubinaj cu cineva, tipa are un copil și susține că este al lui, iar el nu l-a recunoscut. Au apărut recent niște probleme de sănătate și ne-am gândit că ar fi bine să facă un testament. Dar el abia a plecat în voiaj, contractul e pe nouă luni, durează. Întrebare: pot eu, aici, să fac un testament în nu-mele lui sau cum se poate rezolva problema asta? Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere și vă rog să nu-mi dați numele în ziar!”. Soluția: testamentul maritim Din fericire, legiuitorul a luat în calcul și situațiile neprevăzute care apar în viața pe mare, astfel că și pentru cazul descris mai sus există o soluție, și ea se numește testamentul maritim. Așadar, în cazul persoanelor aflate în călătorie pe mare, fie că sunt simpli călători, fie că sunt membri ai echipajului, potrivit art. 874 și 875 din Codul Civil, acestea pot întocmi și semna în nume propriu un testament în formă autentică simplificată, însă numai atâta timp cât vasul se află în călătorie pe mare și nu atunci când este la țărm. Atenție mare, pentru că la această formă de testament nu se poate recurge nici atunci când vasul, deși oficial se află pe mare, se apropie de un țărm străin unde România are un agent consular care s-o reprezinte. Procedură Pentru a fi valabil, Codul Civil obligă ca testamentul maritim să se întocmească în fața comandantului navei sau a înlocuitorului acestuia și în prezența a doi martori. Această condiție fiind îndepli-nită, urmează scrierea propriu-zisă a documentului, care se face în două exemplare originale. Rețineți că testamentul nu poate să cuprindă dispoziții în favoarea ofițerilor în prezența cărora s-a întocmit, dacă aceștia nu sunt rude în grad succesibil sau soț cu testatorul. Consilierul juridic Carmen Gigică avertizează însă că dacă testatorul este chiar comandantul navei sau unul din persoanele desemnate de lege să primească testamentele întocmite în astfel de condiții, testamentul se va face în fața celui care urmează testatorului în ordine ierarhică pe vas. Actul se predă agentului consular După ce testamentul a fost întocmit, atunci când vasul ancorează într-un port străin în care se află un agent consular român, un exemplar se va preda agentului, care are obligația să se ocupe de expedierea documentului în România.