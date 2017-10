"Marfa vândută nu se mai primeşte înapoi!" - avertisment ilegal?

"Marfa vândută nu se mai primește înapoi!" - avertisment ilegal?

Ați cumpărat în grabă un articol de îmbrăcăminte și abia acasă ați obser-vat că are un defect sau e pătat? Sau v-ați pricopsit cu un deodo-rant expirat pentru că ați uitat să verificați termenul de garanție, după o zi obositoare de muncă? Încercați să vă recuperați banii sau vă împăcați cu situația, descurajați de avertismenul categoric al magazinului că marfa vândută nu se mai primește înapoi?Potrivit Protecției Consumatorului, legea permite schimbarea produsului dacă acesta prezintă defecte, deci avertismentul magazinului este ilegal dacă nu se face această mențiune.„Nu mi-a trecut prin cap că pe criza asta, există magazine care fac orice să-și piardă clienții, în loc să-i fidelizeze. Problema pe care o ridic este că mi-am cumpărat o rochie de ocazie înflorată, m-am uitat la ea, dar era deja noapte și la lumina slabă din magazin n-am observat hiba. A doua zi, am ru-gat-o pe vânzătoare să-mi dea o rochie fără defecte, dar n-a mai avut alta la fel. Dacă a văzut că insist să-mi dea banii înapoi, mi-a arătat anunțul de pe ușă «Marfa vândută nu se mai primește înapoi!», apoi m-a lăsat să vor-besc singură, m-a ignorat total. Nici cu șefa magazinului nu m-a ajutat să vorbesc. Chiar așa, acest anunț îi acoperă să-și vândă toate ciurucurile? Și se mai spune că avem drepturi europene! Fiica mea a cumpărat prin internet și a returnat bluza fără nicio problemă! Mai facem sau nu parte din UE?” (Magda Pop).Și nu este singura reclamație de acest gen. O altă cititoare, Sanda Culme, ne-a povestit că a cumpă-rat o bluză care avea înscrisă pe etichetă mărimea ei: „Mi s-a părut mie că e cam mare, dar pentru că era singura din modelul respectiv, vânzătoarea mi-a spus s-o iau fără probleme, iar dacă nu mi se potrivește, îmi dă banii înapoi, cu condiția s-o returnez a doua zi. Când m-am întors cu bluza, era altă colegă de tură, foarte aro-gantă, care mi-a spus că banii înapoi n-are voie să mi-i dea, că de aia au cabină de probă... Și-a acuzat colega că face reguli noi în magazin și mi-a arătat anunțul de pe ușă, precum că magazinul nu primește marfa înapoi. Am bonul de casă și n-am de gând să stau cu o bluză de 120 de lei în dulap. OPC-ul mă poate ajuta?”.Nu este nici fair play, nici legal!Da, este adevărat, sunt multe magazine pe ușile cărora tronează anunțuri… cât casa, care-i avertizează pe clienți că din moment ce au cumpărat marfa, șansele ca aceasta să fie primită înapoi sunt nule. Potrivit directorului adjunct din cadrul Regionalei pentru Protecția Consumatorilor Constanța (fostul OPC), Dionisie Culețu, legislația în materie permite ca orice obiect care prezintă parametri calitativi diferiți față de cei declarați poate fi returnat pentru remediere, înlocuire sau restituire a sumei de cumpărare.Practic, asta înseamnă că dacă ați achiziționat un obiect defect, în termen de 30 de zile puteți depune o reclamație la vânzătorul de la care ați cumpărat produsul. Dacă nu primiți niciun răspuns sau dacă acesta nu vă mulțumește, vă puteți adresa Protecției Consumatorilor sau instanțelor judecătorești. Pentru ca reclamațiile să poată fi luate în considerare, acestea se primesc numai însoțite de elementele de identificare ale obiectului (înscrise pe etichetă sau pe produs) și cu bonul de casă.Cu totul altfel stau lucrurile atunci când marfa vândută nu are defecțiuni de calitate. Astfel de situații se pot rezolva doar pe cale amiabilă. În plus, există firme care acceptă schimbarea pro-dusului pentru a nu-și pierde clienții. Cât privește situația relatată de Sanda Culme, în principiu, articolul respectiv nu trebuia cumpărat neprobat, cu atât mai mult cu cât în magazin exista o cabină de probă. Având însă în vedere că tocmai vânzătoarea a fost cea care a încurajat-o să cumpere sub promisiunea că i se vor returna banii dacă vor fi pro-bleme, un asemenea compor-tament este categoric lipsit de fair play. Recomandarea Protecției Consumatorului este ca cititoarea noastră să aibă o discuție cu șefa magazinului, căci este posibil să găsească mai multă înțelegere. Atâta vreme cât produsul nu prezintă defecte, OPC-ul nu este competent să intervină.Important! Obiectele de uz curent (îmbrăcămintea, încălță-mintea, vesela, cosmeticele, de-corațiunile interioare) nu beneficiază de garanție, de aceea e bine să fie atent verificate înainte de a le plăti. Dacă însă defectul nu e vizibil, legea permite să se reclame situația în termen de 30 de zile de la data cumpărării.