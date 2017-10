Mărarul. De ce n-ar trebui să ne lipsească din casă

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mărarul nu este, nici pe departe, doar un vechi condiment care dă o savoare inconfundabilă mâncărurilor. Potrivit www.sănătate.ro, este recomandat să avem în casă, tot timpul, mărar, întrucât ne poate salva din foarte multe neplăceri, precum insomnie, indigestie, dureri mestruale etc.Având în vedere faptul că serele produc mărar în tot timpul anului, specialiștii recomandă să fie consumat, cât de des posibil, în stare proaspătă. Dar la fel de efficient este mărarul și uscat sau păstrat în congelator, de preferință, tocat mărunt înainte de congelare.Mai mult, nu doar frunzele, ci și semințele sau rădăcina de mărar por fi utilizate în scop terapeutic, sub formă de infuzii, tincture sau uleiuri. Și nu în ultimul rând, planta este o sursă importantă de antioxidanți, de proteine, carbohidrați, minerale, fitoestrogeni și de aminoacizi, fiind de un real ajutor în tratamentul și în profilaxia a numeroase boli.Inamicul insomnieiSemințele de mărar, datorită acțiunii lor sedative și calmante, te ajută să ai un somn profund și odihnitor. Astfel, dacă suferi de insomnie, pune 50 de grame de semințe de mărar într-o jumătate de litru de vin și fierbe amestecul la foc mic, timp de 15 minute. Lasă preparatul la infuzat o oră, strecoară și bea circa 50 ml înainte de culcare.IndigestieMărarul stimulează activitatea aparatului digestiv și secreția biliară. De aceea, pentru a te feri de problemele digestive, mănâncă mărar proaspăt sau uscat ori de câte ori ai ocazia. Dacă deja au apărut neplăceri precum dureri abdominale, flatulență sau diaree, le poți atenua cu ajutorul infuziei din frunze de mărar. Aceasta se prepară dintr-o linguriță de plantă la o cană cu apă fierbinte și se bea în reprize, înainte de mese. Ceaiul de mărar este indicat și după mesele copioase, pentru a ușura digestia.De ajutor în tulburările menstrualeFitoestrogenii din mărar și flavonoi­dele ajută la combaterea durerilor menstruale. Astfel, pentru a evita apariția durerilor, mănâncă frunze proaspete de mărar pe toată perioada menstruației. Pe de altă parte, acest remediu stimulează secreția de lapte la femeile care tocmai au născut, încetinește ritmul de creștere a pilozității, fiind recomandat celor care suferă de hirsutism și tratează amenoreea (lipsa menstruației).Îl poți lua sub formă de pulbere, câte două grame de patru ori pe zi, sau de tinctură, câte o linguriță diluată în 100 ml de apă de trei ori pe zi, cu 15 minute înainte de masă. În plus, masajul ușor cu ulei din semințe de mărar conferă fermitate sânilor, stimulând într-o mică măsură și creșterea acestora.Înlocuiește pasta de dințiFrunzele și semințele de mărar sunt bogate în uleiuri esențiale care împrospătează respirația. Datorită proprietăților dezinfectante, acest remediu este de ajutor și pentru a preveni infecțiile bucale și gingivita. Așadar, pentru a-ți îmbunătăți igiena orală, mestecă zilnic câteva frunze de mărar.