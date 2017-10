Mania persecuţiei presupune senzaţia că toţi au ceva cu tine

Psihologul te ajută

Mania persecuției presupune senzația că toți au ceva cu tine

Atâta timp cât nu este diagnosticată ca o boală, fiecare poate lua măsuri pentru combaterea maniei persecuției. Dacă însă este patologică, depășirea acestei faze se face cu ajutorul psihiatrului sau psihologului. „Am tot încercat să cred că nu are nimeni nimic cu mine, nici acasă, nici la muncă, dar nu reușesc deloc. Problema e că tot timpul mi se pare că sunt dată la o parte, mai ales din planurile colegilor, dar nici eu nu știu cum să mă bag pe sub pielea lor. Sufăr foarte mult și mă consider un nimeni din toate punctele de vedere. E clar că am nevoie de niște sfaturi pentru a ieși din situația asta foarte grea pentru mine. Vă mulțumesc”. Manuela, 26 ani. vvv Psihologul Suzana Dragoș ne-a explicat că mania persecuției apare, în general, la persoanele care au o stimă de sine scăzută și care consideră că din moment ce toată lumea îi ia în derâdere, cu siguranță fac ceva greșit. Dragă Manuela, dacă ai acceptat că problema e la tine, atunci specialista îți recomandă să faci un efort pentru a-ți analiza la rece comportamentul în tot felul de situații. E normal ca atunci când te simți atacată de cei din jur să vrei să ataci tu prima, în semn de apărare, dar procedând astfel, anturajul va prefera să stea deoparte, până când te liniștești. Problema este la tine, care vei continua să crezi că nu te bagă în seamă întrucât nu contezi pentru ei. „Și uite-așa se creează un cerc vicios din care nu ai cum să ieși până când nu judeci la rece fiecare situație cu care te confrunți!” adaugă psihologul. Renunță la scenariile fără… acoperire Deseori, persoanele care suferă de mania persecuției au trăiri interioare foarte puternice, se macină pentru că nu știu ce gândesc cei din jur despre ei și suferă pentru că se simt ignorați și nu au puterea să risposteze. Colegii de serviciu ies întotdeauna fără tine la o țigară? În loc să stai în birou și să îți faci scenarii cum că au conspirat împotriva ta și te bârfesc, ieși și tu cu ei și întreabă-i pe un ton foarte calm de ce nu te-au așteptat? Ai fi surprinsă să vezi că ți se răspunde degajat, fără nici un fel de subînțeles și cu siguranță, pe viitor te vor chema cu ei. Nu te complace în anonimat! Ai impresia că nimeni nu are nevoie de tine? Ei bine, ieși din anonimat și oferă-te să te implici în diverse activități. Simți că ești exclus din proiectul colegilor? Spune-le că vrei să îi ajuți așa cum poți tu. Reversul medaliei este că uneori cei din jur chiar nu au nevoie de ajutor și asta pentru că se pot descurca singuri și nu pentru că te consideră pe tine inutilă. Având în vedere că majoritatea persoanelor care suferă de mania persecuției au o imaginație foarte bogată, ei trebuie să și-o con-centreze pe altceva, să înceteze cu scenariile fanteziste și să își îndrepte imaginația spre un hobby creativ.