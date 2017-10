„Mama vrea să-mi vândă moştenirea ei de la tata!“

1

succesiune

Buna ziua! Va trimit acest mail in numele unei femei batrane, care nu are posibilitati materiale. In speta, femeia este vaduva, are doi copii majori, precum si foarte multe datorii. Asociatia de locatari a actionat-o in instanta si vrea sa-i vanda casa pentru a aoperi datoriile la intretinere. Pe langa acestea, dansa mai are si niste carduri de credit neacoperite. S-a gandit sa vanda casa pentru a putea sa-si acopere datoriile, insa unul dintre copii, ca si mostenitor al tatalui, nu vrea sa-si dea acordul. Va rog din suflet, dati-i o solutie, invatati-o ce trebuie sa faca pentru ca este intr-o situatie groaznica. Daca ajunge executata silit, nu se mai alege cu nimic. Si nici partile copiilor ei nu vor mai valora nimic. Mentionez ca succesiunea este facuta. In speranta unui raspuns, va multumesc anticipat ! Cristina Lazar