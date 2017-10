Mamă şi fiică, într-un permanent scandal

Psihologul te ajută

Mamă și fiică, într-un permanent scandal

Știe că e mama ei și că-i vrea tot binele din lume, dar pur și simplu n-o suportă. Motivul?E prea stresantă și nu au niciun punct comun care să le unească. Cel mai tare o scoate din minți faptul că, ori de câte ori îi spune sau îi propune ceva, o privește ironic și „îmi taie macaroana din start. Săptămâna trecută, de exemplu, i-am spus că vrem să organizăm și noi, prietenii din gașcă, o petrecere de 8 Martie. Ea oricum mă crede încă o fetiță, dar imaginați-vă ce scandal a făcut când a auzit că mă dau femeie! A crezut că glumesc și nu pricepe că eu m-am maturizat. Noroc cu tata, care este puțin mai altfel și mi-a dat liber la petrecere. M-a exasperat că nu-mi dă voie nici măcar manichiura să mi-o fac, să mă epilez și să mă pensez. Puțin îi pasă de ceea ce vreau eu, nu mă înțelege niciodată și o ține mereu pe-a ei, ce zice ea, aia e sfânt și pentru mine, și pentru toată lumea. Problema e că îmi doresc să mă înțeleg bine cu mama, dar ea preferă certurile și scandalurile, în loc să mă înțeleagă și pe mine că am crescut și am și eu niște dorințe la vârsta mea. Noi nu vorbim niciodată normal, doar ne certăm. Nu mă apreciază niciodată, indiferent ce aș face, nu-i convine. Ei nu-i place ce fac eu, dar nici mie nu-mi place ce face ea. Am mare nevoie de ajutorul unui specialist, căci sufăr enorm când văd ce relații bune au prietenele mele cu mamele lor. Vă mulțumesc din suflet și sper că ați înțeles ce mă macină” - Ama Dora, din Constanța. v v v Există un număr mare de părinți care își subapreciază copiii aflați la vârste mai mici, recurgând adeseori la măsuri de forță, fie pentru că așa au procedat cu ei și părinții lor, fie pentru că, pur și simplu nu știu să se comporte altfel – ne-a spus psihologul Speranța Băcana. Firește, este mult mai simplu să forțezi pe cineva care depinde de tine să facă ceea ce tu ești convins că e mai bine pentru el. De aceea, de foarte multe ori discuțiile fără bariere sunt un efort extrem pentru părinții incapabili să treacă peste ideile preconcepute dobândite prin educație. Dragă Ama, ai o vârstă la care psihologul consideră că poți să te comporți ca un adult. Dacă, de exemplu, vrei să te pensezi și să te epilezi, poți s-o faci, însă în cunoștință de cauză, după ce te vei documenta asupra avantajelor și dezavantajelor pe care le-ar avea aceste lucruri la vârsta ta. Iar pe mama ta ai putea s-o convingi că și tu ai un cuvânt de spus vorbindu-i cu calm și argumentând până la capăt ceea ce intenționezi să obții de la ea. Tonul ridicat, certurile, ai văzut că nu duc la nimic bun. În legătură cu petrecerea pe care vreți s-o organizați cu ocazia Zilei Femeii, convinge-o că este doar o ocazie pentru un party cu tineri de vârsta ta, spune-i exact în ce loc vreți să vă întâlniți, cine mai participă și dă-i toate detaliile referitoare la petrecere. Pe de altă parte, trebuie să ții cont și de dorințele mamei tale, pentru că și ea, ca adult, face multe compromisuri și multe lucruri care plac doar celor din jurul ei. Cu puțină voință, cu timpul, certurile vor dispărea, iar tu vei fi o adolescentă mai puțin frustrată sau stresată de atitudinea… scandaloasă a mamei tale.