„Malpraxis-ul” pacientului…

Aproape 90 la sută dintre pacienți își lasă analizele medicale la medicul de familie ori la spitalul în care au fost internați, deși au tot dreptul să ceară o copie după ele. Medicii atrag atenția că aceste documente le pot fi de folos atunci când ajung la un alt specialist ori în cazul unor urgențe. O acțiune eronată a unui medic, care conduce la vătămarea sau decesul pacientului - cam aceasta ar fi definiția succintă a malpraxis-ului. În principiu, medicii care greșesc sunt pedepsiți. Cum știința medicală are, încă, multe domenii cu nenumărate semne de întrebare, specialiștii au considerat că împărțirea erorilor în subiective și obiective ar putea face o distincție între ele. Ce sunt erorile obiective? Potrivit specialiștilor, eroarea obiectivă apare în urma unei imperfecțiuni a științei medicale la un moment dat, unei reactivități particulare a bolnavului sau unor particularități ale bolii. Se află în eroare cu caracter obiectiv orice medic care, în aceleași condiții, ar fi procedat la fel. Greșelile subiective De regulă, greșelile din motive subiective sunt urmarea unei reprezentări greșite a realității medicale, determinată de slaba pregătire profesională, dar și de punerea defectuoasă în practică a tehnicilor și manevrelor de specialitate. În aceleași condiții de lucru, oricare alt medic ar fi fost în măsură să evite prejudiciul datorat nepriceperii, aprecierii superficiale a cazului etc. Pe de altă parte, însă, medicul primar Emil Bianu atrage atenția că (în mod special în cazurile de maximă urgență), erorile de diagnostic nu se datorează doar examinării greșite a pacientului, interpretării incorecte a simptomelor, neefectuării unor teste, netrimiterii pacientului pentru un consult de specialitate sau neschimbării diagnosticului în cazul unui tratament care nu dă rezultate, într-un cuvânt, erorilor care angajează responsabilitatea medicului, ci și necunoașterii trecutului medical al pacientului. „Medicul trebuie să se știe în siguranță atunci când acționează, normal fiind să-și focalizeze întreaga capacitate profesională asupra actului medical, fără să fie stresat de teama că ar putea greși. Pentru realizarea acestui deziderat, mai ales atunci când este nevoit să rezolve rapid cazuri de maximă urgență, are nevoie ca de aer de informații importante despre istoricul stării de sănătate a bolnavului. Dacă de la bolnav nu le poate obține, familia ar trebui să-I dea o mână de ajutor. Din păcate, nu întotdeauna avem această șansă”. „Scăpările” pacientului Daniela H. Zicu (46 ani, din Constanța), știe că toată lumea vorbește foarte mult, și pe bună dreptate, despre greșelile medicilor, însă despre „scăpările” pacientului nu prea a auzit să se comenteze. Abia după o situație nefericită din familie și-a dat seama ce se poate ascunde, câteodată, în spatele malpraxis-ului medical. „Dacă ar fi să intru în amănunte, mi-ar trebui tot ziarul dumneavoastră ca să mă desfășor. Tot ce vreau să se înțeleagă este că sora mea a fost la un pas foarte mic de moarte din cauză că, deși nu stătea grozav cu sănătatea și își mai făcea din când în când analize, nu păstra niciodată rezultatele. Este maniacă de curățenie și nu suportă cinci hârtii la un loc într-un sertar. Norocul ei a fost că atunci când a leșinat ne-am nimerit la București, unde am făcut Revelionul la o altă soră a noastră, iar o rudă care lucrează la Elias ne-a recomandat un doctor foarte bun, care s-a implicat până când a salvat-o. Dar a fost foarte supărat pe noi că nu l-am ajutat cu nimic, nici măcar ce RH are nu știa, ori situația era foarte urgentă. Tot ce pot să vă spun este că i-ar fi fost mai ușor s-o pună pe picioare dacă ar fi avut un istoric al bolii sau rezultatele unor analize mai vechi. Acest doctor ne-a rugat să nu aruncăm niciodată nici un rezultat la analize, chiar dacă sunt analize vechi, pentru că ei știu de ce ne cer asta și, dacă putem, să spunem și altora acest lucru. Este motivul pentru care, ca cititoare a ziarului dumneavoastră, m-am gândit ca prin intermediul acestor rânduri să atrag atenția, și nu neapărat celor cu probleme de sănătate, să nu arunce rezultatele analizelor medicale, indiferent cât de vechi sunt ele, pentru că, în situații de viață și de moarte, îi pot ajuta pe doctorii care știu să-și facă meseria să acționeze mai repede. Vă mulțumesc mult că îmi dați această posibilitate”. v v v Se știe cât de mult rău poate face un diagnostic greșit. De foarte foarte multe ori, la stabilirea unui diagnostic corect este foarte importantă colaborarea dintre medic și pacient. Se întâmplă ca unii pacienți să exagereze atunci când medicul le cere să își descrie simptomele, pe când alții, dimpo-trivă, sunt foarte zgârciți cu informații în acest sens. Cum trebuie să fie o relație între medic și pacient, aflați din ziarul nostru de mâine.